"Ha Amerikában élnénk, már rég felmentették volna" – bíróság előtt áll a 3 éves kisfiát leforrázó Erika

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 18:00
Szakértők és egy hangfelvétel meghallgatásával, illetve egy videó megtekintésével folytatódott az emberölés kísérletével vádolt anya büntetőpere a Fővárosi Törvényszéken. Az ügyészség szerint Erika szándékosan leforrázta gyermekét, ő azonban tagadja, hogy ártani akart Zsombornak.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Mint arról a Bors beszámolt, Erika az ügyészség szerint 2022. február 1-jén fürdetés közben szándékosan leforrázta akkor hároméves kisfiát, Zsombort. Az emberölés kísérletével vádolt nő állítja: amikor egy nagy durranás miatt észrevette, hogy meghibásodott a bojler, hideget kívánt keverni a hirtelen felmelegedett vízhez, de ijedtében rossz irányba tekerte a csapot, így a víz csak még forróbb lett.

A bírónő dönt majd a kisfia leforrázásával vádolt Erika sorsáról Fotó: MW

A Fővárosi Törvényszéken 2026. február 18-án meghallgatott igazságügyi műszaki szakértő kijelentette: ő a szóban forgó bojlert megvizsgálta, és nem talált hibát a működésében.

Unti Roland, Erika ügyvédje indítványozta, hogy a tárgyaláson meghallgassanak egy rendelkezésre álló hangfelvételt, melyen Erika, és a lakás későbbi bérlőjének beszélgetése volt hallható. A felvételt az anya egy pékségben készítette. A lejátszás előtt a bírónő megkérdezte, hogy az új bérlő tudott-e arról, hogy a diskurzust rögzítik. Mikor Unti és Erika is igennel felelt, elindíthatták a felvételt.

A beszélgetésben valóban arról volt szó, hogy a bojler azóta sem működik rendesen. Az ügyvéd szerette volna, hogy kirendeljenek a vízmelegítő állapotának felmérésére egy új szakértőt, de a bíróság ezt elutasította.

A leforrázás előtt is történt bántalmazás?

A tárgyaláson az is szóba került, hogy Erika a leforrázás előtt más alkalommal is bántalmazhatta Zsomborkát. Az ügyészség szerint a vádat alátámasztja egy, a tárgyaláson is lejátszott videó, melyen kisfiú arcán kétoldali vérömleny volt látható. Ezt a sérülést az anya az eljárás egy korábbi szakaszában azzal magyarázta, hogy a gyermek elesett a kiságyban és beütötte a fejét.

Dr. Molnár Miklós, igazságügyi orvosszakértő hangsúlyozta, hogy nem az ő kompetenciája megítélni, hogy Zsomborkát bántalmazták-e, de azt kijelentheti, hogy a sérülés az anya által előadott módon nem keletkezhetett, de azt akár bántalmazás is okozhatta. Dr. Molnár a bíróság folyosón a Borsnak elmondta: biztosra vehető, hogy a vérömlenyt, tompa fizikai behatás eredményezte.  

A szakértők nem jelenthetik ki, hogy bántalmazás történt  Fotó: MW

Férje kiáll a megvádolt Erika mellett

Zsolt meggyőződése, hogy a felesége sosem lenne képes ártani egy kisgyereknek.

Amit az ügyészség állít, az egyszerűen nem állhatja meg a helyét. Nem gondolom, hogy egy háromgyermekes anya képes olyan aljasságra, hogy szándékosan leforrázza a kisfiát. Az akkori bérelt lakásunk tulajdonosának jeleztük, hogy rossz a bojler, de ő semmilyen hajlandóságot nem mutatott arra, hogy megjavíttassa 

– szögezte le a hitvesésért aggódó férj, és hozzátette: ha kell, a törvényes határokon belül a végsőkig elmegy, hogy a család visszakapja a baleset idején hároméves Zsombort.

"Most szombaton volt a 7. születésnapja, de csak én látogathattam meg a lakásotthonban, a felügyelt kapcsolattartás keretében. Nagyon megviseli, hogy a gyámhatóság döntése miatt csak külön-külön mehetünk be hozzá" – mondta Zsolt. 

Ez azért is igazságtalan, mert gondos szülők vagyunk

 – jelentette ki Zsolt, és leszögezte, Erikánál jobb édesanya nem is létezik.

"A mai napig a háztartásunkban él az előző kapcsolatából született két nagyobbik gyermeke, és a feleségem mindent megtesz azért, hogy mindenük meglegyen. Azt mindketten bánjuk, hogy Zsombor ikertestvéréről kényszerűségből lemondtunk a születése után. Agyvérzéssel jött a világra, és a mi helyzetünkben nem engedhettük volna meg magunknak, hogy vállaljuk a nevelését. Már bármennyire is szeretnénk visszakapni, erre nincs esély, mert semmilyen információt nem adhatnak ki róla. Még azt sem tudjuk, hol van" – csuklott el a családapa hangja.

Unti Roland ügyvéd szerint, a védence nem akart kárt tenni a kisfiában  Fotó: MW

Unti Roland, Erika ügyvédje szerint az egész eljárás a rendőrök elfogultságának köszönhető.

Ha Amerikában élnénk, már rég felmentették volna a védencemet. Egy néhány másodperces forrázás esetében maximum gondatlanságról lehet szó, és talán nem is bűncselekményről, hanem egy egyszerű balesetről. 

– mondta a védőügyvéd. 

 

