Ellentmondásos volt a gyerekét leforrázó anya vallomása a rendőrök szerint

Rendőr tanúkat hallgattak ki az édesanyja által leforrázott kisfiú ügyében a Fővárosi Törvényszéken. Az egyik budapesti általános iskolában takarítóként dolgozó édesanya abban bízott, hogy számára kedvező vallomást tesznek a kihallgatottak. Kijelentette, egyre erőteljesebben szeretné visszakapni a jelenleg intézetben élő gyermekét.
A tárgyaláson elhangzott, hogy a lakásotthon vezetői a családot arról tájékoztatták, hogy Zsombor arcán vágott seb keletkezett, ez a tény pedig az anya szerint aggodalmas, hiszen azt bizonyítja, hogy az intézetben nem tudtak kellően vigyázni a kiskorú fiúra.
Ezek után a bíró a terembe szólította az ügyben eljáró egyik rendőrnőt. K. Krisztina elmondta, hogy először a kisfiút ellátó kórházban találkozott az anyával.
"Én hallgattam ki a terheltet" - mondta. A bírónő ezek után a kihallgatás menetéről kérdezte. A rendőrnő kinyilvánította, hogy 30 éve rendőr, tehát kellő tapasztalattal bír és ismeri a szabályokat.
A terhelt vallomása tele volt ellentmondásokkal. Egyik pillanatban azt állította, hogy a fürdőszobában volt a leforrázás idején, aztán azt, hogy a konyhában. Én figyelmeztettem, hogy nem köteles magára terhelő vallomást tenni
- szögezte le K. Krisztina, aki arra nem emlékszik, hogy Erika elolvasta-e a kihallgatási jegyzőkönyvet, mielőtt aláírta.
"Az volt a benyomásom, hogy nem is érti, hogy került abba a helyzetbe, hogy egyáltalán kihallgatjuk őt. Szerinte egy egyszerű baleset történt"- szögezte le a rendőrnő, és hozzátette, az ügyben kihallgatta Zsomborka védőnőjét is, aki igen ellenségesen reagált a tényre, hogy be kell mennie a rendőrségre.
Unti Roland, a vádlott védője ezek után megkérdezte, mi volt a rendőrnő benyomása azzal kapcsolatban, hogy Erika megpróbált-e segítséget nyújtani a kisfiának.
Úgy tudom, hogy a terhelt megpróbált konzultálni egy egészségügyis ismerősével, mert egyedül nem tudta eldönteni, hogy mit csináljon
- felelte a rendőrnő.
A jogász további kérdéseket is megfogalmazott. Többek között arról érdeklődött, hogy milyen szabályok vonatkoznak arra, hogy egy rendőr kit hallgathat ki. Krisztina megjegyzete, nem érti, hogy Unti mire gondol.
"Az elfogultságra gondolok!" - mondta a jogász.
"Nem vagyok elfogult, az biztos!" - válaszolta a rendőrnő.
Mint elhangzott, az ügyben eredetileg segítségnyújtás elmulasztása miatt indítottak nyomozás, a cselekményt a későbbiekben minősítették át emberölés kísérletének.
K. egyébként a rendőrség ügyeletes készenléti egységénél dolgozik és a helyszínen is járt. Unti Roland fontosnak tartotta megkérdezni, hogy szabályos-e, hogy ezek után ő maga hallgatta ki az anyát. A rendőrnő leszögezte: tudtával semmi kivetnivaló nincs ebben.
Az ügyvéd emlékeztetett rá, volt olyan tanú, aki kinyilvánította, hogy addig nem nyugszik, amíg Erikát börtönbe nem jutattja. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy volt olyan tanú, aki kifogásolta, hogy az őt kihallgató rendőr olyan vehemensem vetette bele magát az ügybe, és olyan szavakat próbált a szájába adni, hogy szinte pánikrohamot kapott.
"Öt tanú is elmondta, hogy a rendőrök elfogultak voltak. Ez alapjaiban rengeti meg az egész eljárást" - jelentette ki Unti Roland.
Krisztina kikérte magának a feltételezést.
Az anya egy korábbi vallomásában arról beszélt, hogy Krisztina leszögezte neki, ha rajta múlik, Erika soha többé nem látja Zsombort. Krisztina ezt tagadta, állítása szerint nem mondott ilyet. Korábbi tanúvallomások szerint a nő az asztalt is csapkodta. Ezt szintén kikérte magának.
Az ügyvéd ezek után megkérdezte, igaz-e, hogy az egyik tanút nem telefonon hívták be kihallgatásra, hanem egyenesen érte mentek autóval, és már a kocsiban kérdésekkel bombázták. Krisztina ezt is visszautasította.
Erika egyik barátnője egyébként egy vallomásában arról beszélt, hogy amikor őt a rendőrök kihallgatták, szerinte már megvolt a fejükben a teória. A tanú ismét tagadott.
Az anya azt állította a bíróságon, hogy a rendőr azt mondta neki, hogy kitapossa a belét, ha nem mondja el az igazságot. Erika állítása szerint Krisztina volt az a rendőr, aki ezt mondta neki, a rendőr viszont tagadta ezt. Ezen felül Erika azt is állította, hogy Krisztina azt mondta neki, reméli, a börtönben a másnapot sem éri meg. A rendőrnő ezt is tagadta. A tárgyaláson mindkét eset miatt szembesítették egymással a két nőt, ez azonban nem vezetett eredményre.
Az ügyészség álláspontja szerint Erika meg akarta ölni Zsombort, amikor fürdetés közben forró vizet engedett a hároméves kisfiúra. Az édesanya tagadja a vádat, és hangsúlyozza, csupán egy szörnyű balesetről van szó. A nő érvelése szerint a bérelt lakásukban meghibásodott a gázbojler és egy hatalmasat pukkant. Erika észrevette, hogy a zuhanyrózsából ömlő víz hirtelen felmelegedett, ezért hideget szeretett volna hozzá keverni, de ijedtében a csapfejet rossz irányba tekerte, ezért a víz csak még jobban felforrósodott. Arra az édesanya nem tért ki, hogy a vízhőmérsékletet miért nem ellenőrizte, mielőtt közvetlenül a kisfiára engedte volna, de az ügyvédje szerint ez azzal magyarázható, hogy a hirtelen felfokozottá vált idegállapotában kapkodott.
Unti Roland, Erika ügyvédje határozottan úgy gondolja, hogy szó nincs emberölés kísérletéről.
Az anya korábban már írásban tett egy hosszabb vallomást a törvényszéken. Visszaemlékezése szerint abban valóban hibázott, hogy nem értesítette azonnal a mentőket, mivel egy ismerősére hallgatott, aki azzal próbálta megnyugtatni, hogy semmi szükség orvosi beavatkozásra. A gyermek apja a baleset idején nem volt jelen, hiszen Németországban dolgozott. Erika másfél nappal később mondta el a történteket. Zsolt akkor feldühödött, és azonnal tárcsázta a 112-t, megfeledkezve arról, hogy a hívása nem a magyar mentőszolgálathoz fog beérkezni. Mikor rájött, hogy a német autópálya-rendőrséggel beszél, bontotta a vonalat, és segítséget kért egy egészségügyi dolgozó barátjától. Végül Zoltán hívta ki Zsomborhoz a mentőszolgálatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.