Ellentmondásos volt a gyerekét leforrázó anya vallomása a rendőrök szerint

Rendőr tanúkat hallgattak ki az édesanyja által leforrázott kisfiú ügyében a Fővárosi Törvényszéken. Az egyik budapesti általános iskolában takarítóként dolgozó édesanya abban bízott, hogy számára kedvező vallomást tesznek a kihallgatottak. Kijelentette, egyre erőteljesebben szeretné visszakapni a jelenleg intézetben élő gyermekét.

Az anya leforrázta a kisfiát, aki életveszélyesen megsérült / Fotó: Kovács Dávid / Bors

A tárgyaláson elhangzott, hogy a lakásotthon vezetői a családot arról tájékoztatták, hogy Zsombor arcán vágott seb keletkezett, ez a tény pedig az anya szerint aggodalmas, hiszen azt bizonyítja, hogy az intézetben nem tudtak kellően vigyázni a kiskorú fiúra.

Ezek után a bíró a terembe szólította az ügyben eljáró egyik rendőrnőt. K. Krisztina elmondta, hogy először a kisfiút ellátó kórházban találkozott az anyával.

"Én hallgattam ki a terheltet" - mondta. A bírónő ezek után a kihallgatás menetéről kérdezte. A rendőrnő kinyilvánította, hogy 30 éve rendőr, tehát kellő tapasztalattal bír és ismeri a szabályokat.

A terhelt vallomása tele volt ellentmondásokkal. Egyik pillanatban azt állította, hogy a fürdőszobában volt a leforrázás idején, aztán azt, hogy a konyhában. Én figyelmeztettem, hogy nem köteles magára terhelő vallomást tenni

- szögezte le K. Krisztina, aki arra nem emlékszik, hogy Erika elolvasta-e a kihallgatási jegyzőkönyvet, mielőtt aláírta.

"Az volt a benyomásom, hogy nem is érti, hogy került abba a helyzetbe, hogy egyáltalán kihallgatjuk őt. Szerinte egy egyszerű baleset történt"- szögezte le a rendőrnő, és hozzátette, az ügyben kihallgatta Zsomborka védőnőjét is, aki igen ellenségesen reagált a tényre, hogy be kell mennie a rendőrségre.

Unti Roland, a vádlott védője ezek után megkérdezte, mi volt a rendőrnő benyomása azzal kapcsolatban, hogy Erika megpróbált-e segítséget nyújtani a kisfiának.

Úgy tudom, hogy a terhelt megpróbált konzultálni egy egészségügyis ismerősével, mert egyedül nem tudta eldönteni, hogy mit csináljon

- felelte a rendőrnő.

A jogász további kérdéseket is megfogalmazott. Többek között arról érdeklődött, hogy milyen szabályok vonatkoznak arra, hogy egy rendőr kit hallgathat ki. Krisztina megjegyzete, nem érti, hogy Unti mire gondol.