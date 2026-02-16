Rettenetes hírre ébredtünk: többen meghaltak, mentőakciót indítottak

Két ember meghalt egy lavina miatt az észak-olaszországi Valle d’Aosta régióban vasárnap - közölte a hegyimentő szolgálat. A tájékoztatás szerint egy embert már csak holtan tudtak kiásni a hótömeg alól, egy másik pedig röviddel ezt követően halt meg. Egy harmadik síelőt életveszélyes állapotban helikopterrel szállítottak a torinói kórházba.

Lavina követelt életet az olasz Alpokban is

Illusztráció: Forrás: Lysogor Roman/Shutterstock

Lavina sodort el síelőket

A hatóságok további lehetséges áldozatok után kutatnak. Sajtójelentésekben a lavina által elsodort hat síelőről tettek említést. A lavina a délelőtti órákban ragadta magával a Courmayeur térségében síelőket távol az előkészített sípályáktól. A hegyi mentők szerint az áldozatok feltehetőleg francia állampolgárok.

Egy másik lavina a szintén észak-olasz Trento régióban egy embert sodort, akit síelőknek sikerült kiásniuk. Az ausztriai Tirol tartományban található St. Anton am Arlberg közelében egy síelő súlyos sérüléseket szenvedett egy hóomlás miatt, a sérült személyt helikopterrel szállították egy innsbrucki klinikára - közölte a helyi rendőrség. A hatóságok itt is mentőakciót indítottak esetleges további áldozatok felkutatására.

A PAP lengyel hírügynökség a tátrai hegyimentő-szolgálatra (TOPR) hivatkozva közölte, hogy holtan találtak meg egy előző nap eltűnt férfit egy hóomlást követően a Magas-Tátrában. A tájékoztatás szerint a TOPR 59 munkatársa kereste szombat délután óta a férfit.