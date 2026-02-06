Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Rendőrök lőtték le a férfit: láncfűrésszel tört be a házba

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 07:45
Autóval menekült. A rendőrök lelőtték a láncfűrésszel támadó férfit.

Halálos rendőri intézkedés vetett véget annak az erőszakos ámokfutásnak, amely 2026. február 6-án, péntek hajnalban történt az ausztráliai Új-Dél-Wales államban. A hatóságok tájékoztatása szerint egy férfi láncfűrésszel és késsel felfegyverkezve tört be egy tuncurry-i házba, ahol megkéselt egy nőt, majd több járművet is ellopott, mielőtt a rendőrök lelőtték.

Láncfűrésszel tört be a házba az őrült.
Láncfűrésszel támadt, tragédia lett a vége

A rendőrséget a kora reggeli órákban riasztották egy Heath Avenue-n található ingatlanhoz, miután bejelentés érkezett egy erőszakos betörésről. A helyszínen egy 28 éves nőt találtak, aki súlyos szúrt sérüléseket szenvedett. Az áldozatot a mentők ellátták, majd mentőhelikopterrel a John Hunter Kórházba szállították, állapota súlyos, de stabil.

Időközben a támadó egy fehér terepjáróval menekült el a helyszínről. A rendőrök nem sokkal később észlelték a járművet, és üldözőbe vették. A hajsza során a férfi egy sportpályán keresztül hajtott, majd a forsteri hídnál összetörte a járművet. Ezt követően egy másik autót is eltulajdonított, amellyel állítólag egy rendőrautónak is nekiütközött, könnyebb sérülést okozva az egyik intézkedő rendőrnek.

Az üldözés végül a Rainbow Flat városrészben ért véget, ahol a férfi ismét behatolt egy lakóházba, miközben továbbra is késsel volt felfegyverkezve. A rendőrök többször is sokkolót vetettek be ellene, azonban a férfi elmenekült, majd egy újabb ingatlannál szembefordult az intézkedőkkel. A rendőrség közlése szerint a férfi egy rendőr felé rontott, ekkor az egyik tiszt fegyvert használt. Bár azonnal megkezdték az újraélesztését, a férfit a helyszínen halottnak nyilvánították.

Az elhunyt férfit egyelőre nem azonosították hivatalosan, életkorát körülbelül 41 évre becsülik. Az ügy kivizsgálására kritikus incidenseket vizsgáló egységet jelöltek ki, az eljárást a gyilkossági csoport irányításával folytatják, tudta meg a Daily Star.

 

 

