Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Paula, Vanda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Láncfűrésszel tört rá volt párjára, a csecsemő gyereküket akarta

rendőr
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 09:21
gyerekláncfűrész
Csak a rendőrök kiérkezésekor hagyta abba a fenyegetőzést a csongrádi férfi. Láncfűrésszel támadt a családra.

Láncfűrésszel fenyegetőzve próbálta közös gyereküket elvinni különélő párjától egy férfi, a gyanúsítottat letartóztatták - közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője hétfőn.

Láncfűrésszel tört rá volt párjára
Láncfűrésszel tört rá volt párjára - Fotó: Pexels

Saághy Flóra közölte, a megalapozott gyanú szerint a férfi csütörtökön, ittas állapotban több alkalommal felhívta tőle külön élő párját, hogy találkozni akar vele és csecsemőkorú gyermekükkel. Mivel a nő ettől elzárkózott, előbb hangüzenetekben kezdte fenyegetni, majd éjfél előtt egy beindított láncfűrésszel jelent meg a házuk előtt, és a kapuba belevágva követelte, hogy a gyermeket a nő adja át.

A férfit csak a rendőrök helyszínre érkezése után fejezte be a fenyegetőzést.

Az ügyészség a felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és zaklatás vétsége miatt indult eljárásban a szökés-elrejtőzés, a büntetőeljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a férfi letartozását. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája ennek helyt adva egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu