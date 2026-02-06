Most jött a hír: tragikus hirtelenséggel elhunyt az M1 bemondója

Újabb gyászhír érkezett: tragikus hirtelenséggel elhunyt az M1 néhai bemondója, az ismert és szeretett tévés és rádiós Kontra György.
A szomorú hírt korábbi munkahelye, a Rádió Smile közölte a Facebookon.
"Tragikus hirtelenséggel elhunyt Kontra György, az egykori Sirius Rádió, majd Kiskun Tv / Trió TV majd 2015-től az M1 bemondója. Gyuri 2011-2014 között rádiónknak is kollégája volt, László Istvánnal felváltva szerkesztették és olvasták a rádió helyi híreit" - írják a bejegyzésben.
"Nyugodj békében kedves Gyuri! Nagyon jó kollégák voltunk. Őszinte részvétem a családnak!"
"Nem akarom el hinni!!! Őszinte részvétem a családnak!"
"Nyugodj békében, Gyuri, az angyalok őrizzék álmod!" - záporoznak a poszt alatt a búcsúkommentek.
