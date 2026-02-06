Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Dorottya, Dóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jött a hír: tragikus hirtelenséggel elhunyt az M1 bemondója

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 10:35
elhunytrádiós
Őszinte részvétünk!

Újabb gyászhír érkezett: tragikus hirtelenséggel elhunyt az M1 néhai bemondója, az ismert és szeretett tévés és rádiós Kontra György.

Kontra György elhunyt.
Váratlanul érkezett Kontra György halálának híre
Fotó: Fotó: Unsplash.com

Gyászolnak a tévénézők és rádióhallgatók: Kontra György túl korán távozott

A szomorú hírt korábbi munkahelye, a Rádió Smile közölte a Facebookon.

"Tragikus hirtelenséggel elhunyt Kontra György, az egykori Sirius Rádió, majd Kiskun Tv / Trió TV majd 2015-től az M1 bemondója. Gyuri 2011-2014 között rádiónknak is kollégája volt, László Istvánnal felváltva szerkesztették és olvasták a rádió helyi híreit" - írják a bejegyzésben.

"Nyugodj békében kedves Gyuri! Nagyon jó kollégák voltunk. Őszinte részvétem a családnak!"

"Nem akarom el hinni!!! Őszinte részvétem a családnak!"

"Nyugodj békében, Gyuri, az angyalok őrizzék álmod!" - záporoznak a poszt alatt a búcsúkommentek.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu