Szörnyethalt két fiatal, miután egy fának csapódtak Kocsnál

Halálos baleset történt péntek reggel Kocs közelében: egy autó fának csapódott, majd az árokba borult a 8136-os út 14-es kilométerénél – közölte a Tények. Két fiatal vesztette életét.
A járműbe szorult utasokat a rajok feszítővágóval emelték ki.
A helyszínre több mentőegységet, köztük egy mentőhelikoptert is riasztottak. A baleset következtében két fiatal férfi sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életüket vesztették
- nyilatkozta a Kemmának az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
