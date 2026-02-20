HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Szörnyethalt két fiatal, miután egy fának csapódtak Kocsnál

halálos baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 16:38
fának csapódottbaleset
Fának csapódott az autójuk. Két fiatal vesztette életét a tragédiában.

Halálos baleset történt péntek reggel Kocs közelében: egy autó fának csapódott, majd az árokba borult a 8136-os út 14-es kilométerénél – közölte a Tények. Két fiatal vesztette életét.

Fának csapódott egy autó Kocsnál - Két fiatal vesztette életét
Két fiatal vesztette életét a balesetben
Fotó: Gé / MW

Két fiatal vesztette életét a szörnyű balesetben

A járműbe szorult utasokat a rajok feszítővágóval emelték ki.

A helyszínre több mentőegységet, köztük egy mentőhelikoptert is riasztottak. A baleset következtében két fiatal férfi sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életüket vesztették

-    nyilatkozta a Kemmának az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

 

