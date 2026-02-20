Most érkezett! Hóeltakarító gép okozott halálos balesetet

Egy hóeltakarító gép okozott halálos kimenetelű balesetet Ausztriában. Egy 53 éves férfi vesztette életét, aki téli karbantartási munkákat végzett éppen a helyszínen. A rendőrség szerint a férfi megpróbálta megállítani a lépcsőn megcsúszó járművet, de nem sikerült neki - az elgázolta és sérülései olyan súlyosak voltak, hogy már nem tudtak rajta segíteni.

Hóeltakarítóval okoztak halálos balesetet

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A baleset egy linzi lakótelepen történt, ahol a férfi éppen takarította a lépcsőket, miközben 29 éves kollégája egy hóeltakarító traktorral tisztította a járdákat. A jármű a csúszos viszonyok miatt hirtelen irányíthatatlanná vált és a lépcső felé sodródott, ekkor történt a tragédia. A férfi hiába próbálta megállítani a gépet, az sikertelennek bizonyult.

Az 53 éves férfi a helyszínen életét vesztette.

A szörnyű balesetben részt vevő kolléga sokkos állapotba került.