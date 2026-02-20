Most érkezett! Hóeltakarító gép okozott halálos balesetet

Egy hóeltakarító gép okozott halálos kimenetelű balesetet Ausztriában. Egy 53 éves férfi vesztette életét, aki téli karbantartási munkákat végzett éppen a helyszínen. A rendőrség szerint a férfi megpróbálta megállítani a lépcsőn megcsúszó járművet, de nem sikerült neki - az elgázolta és sérülései olyan súlyosak voltak, hogy már nem tudtak rajta segíteni.
A baleset egy linzi lakótelepen történt, ahol a férfi éppen takarította a lépcsőket, miközben 29 éves kollégája egy hóeltakarító traktorral tisztította a járdákat. A jármű a csúszos viszonyok miatt hirtelen irányíthatatlanná vált és a lépcső felé sodródott, ekkor történt a tragédia. A férfi hiába próbálta megállítani a gépet, az sikertelennek bizonyult.
Az 53 éves férfi a helyszínen életét vesztette.
A szörnyű balesetben részt vevő kolléga sokkos állapotba került.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.