Sokkoló részleteket derültek ki a kenyai repülőgép katasztrófáról és Süllős Gyuláék haláláról

kenyai repülőgép-baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 10:19
Süllős Gyulatragédia
Megrázó, mi derült ki a légiszerencsétlenségről.
B. V.
A szerző cikkei

Az egész országot megrázta az az október 28-ai kenyai repülőgép tragédia, amely során Süllős Gyula és családjának egy része életét vesztette. A Cessna 208B típusú kisgép nem sokkal felszállást követően, egy erdős területen zuhant le. A becsapódást senki nem élte túl. A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, gyermekei, a bébiszitterük, a pilóta mind szörnyethaltak. Habár a hatóságok hivatalosan még nem közölték a tragédia okát, sokan úgy vélik, a szélsőséges időjárás közrejátszhatott a gép lezuhanásában. 

Rendkívüli erővel csapódott a földbe Süllős Gyula és családja a kenyai repülőgép katasztrófában.
Fotó: MTI

Habár a légiszerencsetlénség hónapokkal ezelőtt történt, a vizsgálatok miatt az áldozatokat szeretteik még mindig nem tudták eltemetni, tudta meg a Blikk, akik megszerezték a kenyai légi közlekedési hatóság (Kenya Aircraft Accident Investigation Department – AAID) elsődleges vizsgálatának eredményeit is, amely már december 3-án elkészült.

A vizsgálat célja nem a felelősség megállapítása, hanem a körülmények minél pontosabb tisztázása volt. Épp ezért dokumentumból kiderül, hogy a kisgép pokoli erővel és óriási sebességgel csapódott a földbe, miközben az Ukunda repülőtérről (Diani Beach) Kichwa Tembóba tartott, a Maasai Mara nemzeti park felé. A fedélzeten 11-en tartózkodtak. A baleset helyszíne a Tsimba Golini terület volt Kwale megyében, ahol kifejezetten rosszak a terepviszonyok, miután egy erdős-dombos területről van szó. 

 

Rendkívüli erővel csapódott a földbe Süllős Gyula és családja a kenyai repülőgép katasztrófában

Annak okát a hatóságok, hogy a gép miért kezdett el nem sokkal a felszállás után rögtön süllyedni, még mindig nem tudják. Arra azonban fény derült, hogy a gép hirtelen nagy sebességre gyorsult fel és orral előre csapódott be olyan erővel, hogy a roncsok 2,2 méter mélyen fúródtak bele a földbe. 

 

 

