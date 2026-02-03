Karambol Csákváron: Kisbusszal ütközött egy autó

Karambol történt Csákváron. Egy kisbusz és egy autó hajtott egymásba – közölte a Katasztrófavédelem. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Hatalmas baleset Csákvárnál

Karambolozott egy személyautó és egy kisbusz Csákvár közelében, a 8126-os út Csákberény felé vezető szakaszán, a 14. kilométernél.

A járművekben összesen hárman utaztak, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. A székesfehérvári hivatásos és a csákvári önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

A baleset a 8126-os úton akadályozza a forgalmat.