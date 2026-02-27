Egy magyar kábítószer-terjesztő megrázó vallomást tett egy interjúban. Az arcát nem vállaló férfi elmondta, hogy csonka családban nőtt fel, és lázadó természete miatt gyakran sodródott bajba. Többször megszökött otthonról, rossz társaságba keveredett, nála idősebb barátokkal vette körül magát, akikkel együtt lopott és kábítószert fogyasztott.

A kábítószer-terjesztő elárulta: többször találta magát a rácsok mögött. Jelenleg is börtönben ül

Megnyílt a kábítószer-terjesztő a bűnözésről és a drogfogyasztásról

Fiatalon kisebb lopásokból élt, később azonban súlyosabb bűncselekményekbe is belekeveredett. Először 2000-ben került börtönbe: rablásért négy év hat hónap szabadságvesztésre ítélték, és 24 évesen szabadult. Bár egy ideig úgy érezte, képes lesz változtatni az életén, nem sokkal később ismét a rácsok mögé került, 2006-ban újabb jogerős ítélet született ellene.

Mint mondta, a kábítószer-használat igazi ördögi kör. Egy korábbi párkapcsolata is erősen befolyásolta, mivel partnere rendszeresen drogozott. Amfetamint, kokaint és marihuánát is fogyasztott, a szerek együttes használata pedig komoly károkat okozott a szervezetében. Elmondása szerint az egyik drog felpörgette és feszültté tette, ezért egy másikat vett be, hogy aludni tudjon, így rövid idő alatt függővé vált.

Azt is hozzátette, hogy ma már a kislánya ad neki erőt a kitartáshoz. Megbánta, hogy fiatalon nem hallgatott a szüleire, ugyanakkor bevallotta, a terjesztés hosszú időn át az élete része volt, és a megszokás hamis biztonságérzetet adott neki még akkor is, amikor emiatt újra és újra összetűzésbe került a törvénnyel.

A férfi azt is elárulta: a drog mindenkiből a legrosszabbat hozza ki. "Ha valakinek valamilyen sérültsége vagy szorongásai vannak, és ezért menekül a kábítószerbe, az lecsúszik teljesen."

Az interjút a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség Facebook-oldalán lehet végignézni.