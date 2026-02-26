Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Milliókat loptak el egy tiszaújvárosi csomagautomatából, majd jött az újabb döbbenet

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 19:05
Több millió forintért rendelt. Elfogták azt a férfit, aki Tiszaújvárosban egy csomagautomatából, azt felfeszítve lopott.

Országos koordináció, megyei összefogás és városi leleményesség eredményeként a rendőrök azonosították, majd elfogták azt a férfit, aki Tiszaújvárosban feltört egy automatát. A csomagautomatából több tucat bokszból lopott.

Saját rendeléseit lopta ki a csomagautomatából milliós értékben Fotó: police.hu

A csomagautomatából milliós értékben lopott

Lopás miatt folytat eljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 23 éves lakiteleki fiatalemberrel szemben. Február 6-án kora hajnalban feltört egy tiszaújvárosi csomagautomatát, és több tucat bokszából több millió forint értékben vitt el műszaki termékeket.

Utóbb kiderült, a felfeszítő több millió forintért rendelt műszaki eszközöket utánvétes fizetéssel, amelyeket nem akart rendezni, ezért feltörte a széfeket, majd elvitte a termékeket.

Jobbára csak a „sajátjait” lopta el, de a zsákmányba bekerült más terméke is. Az ügy további érdekessége, hogy a tolvaj feltört olyan fiókokat is, amelyekben mások megrendelései voltak, de a helyszínen hagyta azokat.

A bejelentést követően a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai országos koordinációban, a főkapitányság bűnügyi osztályának és kibercsoportjának bevonásával azonosították a tolvajt, és a lakásán fogták el. Őrizetbe vették a beismerő vallomást tett férfit, és kezdeményezték letartóztatását.

A nyomozás során korábbi, máshol, de hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmények is látókörbe kerültek, illetve valószínleg az üggyel összefüggésbe hozható egy társa is, akit már őrizetbe vettek - írja a Police.hu

 

