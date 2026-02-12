Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Illegális állatkertet számoltak fel Keszthelyen

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 11:33
Egy 45 éves férfit tartóztattak le. Az illegális állatkertet egy családi ház rejtette.

Illegális állatkertet számoltak fel a Zala Vármegyei Kormányhivatal munkatársai. Az ügyben egy 45 éves férfit állítottak elő.

Az illegális állatkert több, védett és veszélyes állatnak adott otthont
Fotó: Police.hu

Illegális állatkertet rejtett egy családi ház 

Az illegális állatkertet február 10-én számolták fel, azonban már napokkal korábban merült fel a gyanú, hogy egy családi ház udvarán védett állatokat tartanak, köztük egy gepárdra hajazó vadmacskát is. Az eset Keszthelyen történt, ahol a Zala Vármegyei Kormányhivatal és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai értesítette a rendőrséget, miután gyanújuk beigazolódott a titkos állatkertről. A családi ház nappalijában, udvarán és melléképületében is találtak állatokat, köztük közepesen veszélyes, védett, veszélyeztetett állatokat is. A Police.hu közleménye szerint közönséges petymegek, szerválok, muntyákszarvas, mosómedvék, szurikáták, selyemmajmok, különleges papagájok és egy ormányos medve is része volt az illegális állatkertnek.  

Az állattartó 45 éves férfit a rendőrség elfogta majd előállították a kapitányságon, majd természetkárosítás bűntette miatt ki hallgatták. 

Az állatok néhány példányát a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték végleges otthonra, a többi élőlényről a természetvédelmi hatóság intézkedett. - olvasható a Police.hu közleményében

 

