Illegális állatkertet számoltak fel Keszthelyen

Illegális állatkertet számoltak fel a Zala Vármegyei Kormányhivatal munkatársai. Az ügyben egy 45 éves férfit állítottak elő.
Az illegális állatkertet február 10-én számolták fel, azonban már napokkal korábban merült fel a gyanú, hogy egy családi ház udvarán védett állatokat tartanak, köztük egy gepárdra hajazó vadmacskát is. Az eset Keszthelyen történt, ahol a Zala Vármegyei Kormányhivatal és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai értesítette a rendőrséget, miután gyanújuk beigazolódott a titkos állatkertről. A családi ház nappalijában, udvarán és melléképületében is találtak állatokat, köztük közepesen veszélyes, védett, veszélyeztetett állatokat is. A Police.hu közleménye szerint közönséges petymegek, szerválok, muntyákszarvas, mosómedvék, szurikáták, selyemmajmok, különleges papagájok és egy ormányos medve is része volt az illegális állatkertnek.
Az állattartó 45 éves férfit a rendőrség elfogta majd előállították a kapitányságon, majd természetkárosítás bűntette miatt ki hallgatták.
Az állatok néhány példányát a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték végleges otthonra, a többi élőlényről a természetvédelmi hatóság intézkedett. - olvasható a Police.hu közleményében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.