Lánya nem érte el telefonon, a rendőrség szinte teljesen lebomlott holttestét találta meg az anyukának

A Prahova megyei rendőr-főkapitányság munkatársai kedden találtak rá egy nő holttestére Romániában, miután az Olaszországban élő lánya jelezte, hogy nem tudja elérni édesanyját.

Bomlásnak indult holttestet találtak a rendőrök

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Külföldön élő lánya miatt találtak a holttestre

A hétfő este tett bejelentést követően a járőrök a katasztrófavédelem munkatársaival együtt vonultak ki a lakáshoz, majd feltörték az ajtót.

A lakásban egy bomlásnak indult női testet találtak, amely már hosszú ideje ott lehetett, mivel a maradványok erősen lebomlott állapotban voltak.

A tömbház gondnoka elmondta, hogy évek óta nem látta a nőt és úgy tudta, hogy rákos beteg volt. A szomszédok azt hitték, hogy elutazott, vagy idősotthonba került, ezért eltűnése senkinek sem tűnt fel. Az elhunytnak egy lánya él Olaszországban, valamint egy fia is van, aki bár szintén Prahova megyében lakik, nem tartotta vele a kapcsolatot.

A rendőrség a helyszíni vizsgálat során nem talált idegenkezűségre utaló nyomokat, ennek ellenére eljárást indítottak a halál körülményeinek tisztázására - írja a Maszol.