Szállást ajánlott fel neki, majd hónapokig bántalmazta és dolgoztatta a hajléktalant

A büntetés enyhítését utasította el a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség azzal a férfival szemben, aki hónapokig kihasznált egy hajléktalan sértettet.

Hajléktalant bántalmazott és dolgoztatott egy férfi / Fotó: Pexels (illusztráció)

Így verte át a hajléktalant a vádlott

A vádlott 2023 novemberében a szekszárdi buszpályaudvaron találkozott a hajléktalan és beteg férfival, akinek könnyű munkát ajánlott fel lakhatásért és élelemért cserébe. A közeledő tél miatt kiszolgáltatott helyzetben lévő sértett elfogadta az ajánlatot, és beköltözött egy fűtés nélküli szobába a vádlotthoz. Az első két hétben megkapta az ígért rendszeres étkezést és a fürdési lehetőséget az elvégzett munkáért cserébe.

Ezt követően viszont a vádlott magatartása megváltozott: naponta csak egyszer adott élelmet a sértettnek, és már csak hideg vízben engedte fürödni, majd a munkáját is nehezítette. Nemcsak a vádlott házánál, hanem másoknál is nehéz fizikai munkát kellett végeznie, a munkájáért járó pénzt pedig a vádlott tette el.

A vádlott emellett naponta bántalmazta a férfit azzal az indokkal, hogy munkára kényszerítse; a bántalmazások következtében a sértett súlyos sérüléseket szenvedett.

A Szekszárdi Törvényszék emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt 10 év fegyházra ítélte a vádlottat, valamint 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

Az ítélet ellen az ügyész vagyonelkobzás alkalmazása érdekében, a védő felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a felmentésre iránti fellebbezés azonban nem alapos és a büntetés enyhítésére sincs ok. Indítványozta ugyanakkor, hogy a másodfokú bíróság rendeljen el vagyonelkobzást arra a vagyonra, amivel a vádlott a sértett munkája és a tőle elvett szociális ellátás révén gazdagodott - írja az ügyészség.