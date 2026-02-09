Zokogva vallott elfogásakor a gyilkos: "Hiányozni fog a GTA"

Zokogott elfogása közben az a gyilkos, aki nem azért ejtett könnyeket letartóztatásakor, mert megölte barátnőjét, hanem azért, mert a videójátékozás szerelmese. A 35 éves Robert Richens ugyanis azon túl, hogy azt állította, véletlenül ölte meg volt párját, sírva közölte a rendőrökkel: hiányozni fog neki a GTA (Grand Theft Auto).

Sírva vallott a gyilkos: egy videójáték miatt bánja tettét a legjobban. Fotó: Thames Valley Police

Nem a gyilkosság volt a legnagyobb gondja

Robert a 999-es segélyhívón maga árulta el, mit tett:

Ezt nem fogja elhinni. Azt hiszem, véletlenül megöltem valakit. Őszinte vagyok, mert szégyellem, amit tettem

- közölte hívásban, majd a rendőrörsön már erről vallott:

Hiányozni fog a GTA meg minden

- sírt, mire a rendőr megkérdezi tőle, a játék melyik verziójára gondol, mire Robert azt válaszolta, a GTA 6-ra. A rendőr erre azt feleli, hogy még rengeteget kell várnia rá alapból is, mivel a játék megjelenése csak novemberre van tervezve. De a gyilkos erre csak még jobban zokogott:

Áh, életfogytiglant fogok kapni.

Robert végül 16 év és egy hónap letöltendő börtönbüntetést kapott Rachael Vaughan meggyilkolásáért, írja a Mirror.