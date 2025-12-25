Három legendás felnőttfilmes, akit a gamerek egész máshonnan ismerhetnek

Egyelőre nincs hivatalos adat arról, hogy az interneten található tartalmak hány százaléka tartozik a pornográf kategória alá. Ha az adatforgalomra és letöltésekre gondol a kutató, akkor a 30-35%-os sávban kell keresgélnie, ha a keresésekre és felhasználói aktivitásra, akkor “csak” 15-20%-nál áll meg a számláló. Az biztos, hogy a legnépszerűbb egy millió weboldal 4%-án a nyílt szexualitás jelen van, azaz akarva akaratlanul beleszaladhat kortól és nemtől függetlenül bárki ezekbe a képekbe és videókba. A videójátékok körében szintén nem ritka az, ha valami azért kap legmagasabb korhatári besorolást, mert az explicit szexuális elemek jelen vannak az egyéb erőszakos megjelenítések mellett. Az alábbi három díjakkal és nem mellesleg hatalmas rajongói bázissal rendelkező egykori felnőttfilmes azonban úgy vetette meg a lábát a gaming világában, hogy egyáltalán nem számított az, a civil életben milyen karrierutat választottak.

Sasha Grey csak egyike azoknak a felnőttfilmeseknek, akit a gamerek is jól ismerhetnek Fotó: Brazil Photo Press via AFP

Felnőttfilmesek, akik a videójátékok világába is ellátogattak

Sasha Grey

A még mindig csak 37 éves ex-pornósztár rengeteg mém ihletője, ezért helye a popkultúrában megkérdőjelezhetetlen. Rövid, de annál intenzívebb felnőttfilmes időszaka után úgy döntött, hogy valami teljesen másban, de mégis ismerős környezetben próbálja ki magát. Filmekben, videoklipekben és sorozatokban bukkant fel, valamint belevágott az élő tartalomgyártásba, a streamelésbe. Twitchen a mai napig rendszeresen közvetíti életének fontosabb eseményeit, 1,2 millió követőjének hetente három-négy alkalommal lövi fel az adást. A már korábban említett Saints Row-széria Grey életében is fontos szerepet töltött be, Viola DeWynter szinkronjaként két epizódban is hallhatták őt a gamerek. Az igazán nagy fába azonban akkor vágta a fejszéjét, amikor elvállalta, hogy az utóbbi évek egyik legmeghatározóbb kiegészítőjében, a Cyberpunk 2077: Phantom Libertyben Ash, a Growl FM házigazdája az ő hangján meséli a történetet a szamárról, aki éhes és szomjas is volt egyszerre. A CD Projekt Red elképesztően sikeres, számos díjjal kitüntetett alkotása jelenleg az utolsó ilyen szereplése a hírességnek, de már fejlesztés alatt van az akciójáték folytatása, amiben akár újabb szerepet kaphat Miss Grey.