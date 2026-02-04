Durva baleset a 85-ös főúton, teljes az útzár

Összeütközött két autó a 85-ös főúton a peresztegi leágazásnál, ezért az utat teljesen lezárták - közölte az Útinform szerda délelőtt.

Brutális baleset történt a 85-ös főúton / Fotó: Zalai hírlap (Képünk illusztráció)

Azt írták, hogy a baleset a 65-ös kilométernél történt

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy az egyik járműbe beszorult egy ember, őt feszítővágóval szabadították ki, majd kiemelték, és átadták a mentőknek a tűzoltók - írja az MTI.