Durva baleset a 85-ös főúton, teljes az útzár

Összeütközött két autó a 85-ös főúton a peresztegi leágazásnál, ezért az utat teljesen lezárták - közölte az Útinform szerda délelőtt.
A katasztrófavédelem azt közölte, hogy az egyik járműbe beszorult egy ember, őt feszítővágóval szabadították ki, majd kiemelték, és átadták a mentőknek a tűzoltók - írja az MTI.
