"Lesz egy vörös zóna" - teljes az összeomlás a magyarok kedvenc üdülőhelyén - Videó

Földcsuszamlás miatt több városrészt ki kiüríteni a szicíliai Niscemiben – írja az Ansa hírügynök. Háromszáz családot, körülbelül ezer embert üres lakásokban és egy sportcsarnokban helyeztek el.

Földcsuszamlás okozott óriási pusztítást Szicíliában

Fotó: Pixabay

Földcsuszamlás miatt nem térhetnek haza a lakók

A földcsuszamlás frontja legalább négy kilométer hosszú, és egyre szélesedik. Lesz egy vörös zóna, ahol a családok nem térhetnek vissza az otthonukba. A regionális kormányzat előkészíti a természeti katasztrófa kihirdetésére vonatkozó intézkedést

– mondta a település polgármestere, Massimiliano Conti.

A földcsuszamlások korábban elzárták a Gela és Catania közötti autóutat, és a közösségi oldalakon terjedő drónfelvételek tanúsága szerint már több ház és jármű is a mélybe zuhant Niscemiben. A földcsuszamlások azok után sújtják Szicíliát, hogy a szigetet a múlt héten elérte a Harry ciklon. A vihar három napig tombolt Olaszország déli részén, több helyen beszakadt az út, vasúti sínek rongálódtak meg, part menti üzleteket és lakásokat tett tönkre. A Harry ciklon rekordmagas hullámokat keltett Málta és Szicília között: az egyik 16 méter magas volt, ami valaha mért legmagasabb hullám a térségben - írja a Maszol.