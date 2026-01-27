Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Lesz egy vörös zóna" - teljes az összeomlás a magyarok kedvenc üdülőhelyén - Videó

földcsuszamlás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 10:15
szicíliavörös zóna
Körülbelül ezer embert kellett biztonságba helyezni. A földcsuszamlás miatt vörös zónát alakítottak ki.
Bors
A szerző cikkei

Földcsuszamlás miatt több városrészt ki kiüríteni a szicíliai Niscemiben – írja az Ansa hírügynök. Háromszáz családot, körülbelül ezer embert üres lakásokban és egy sportcsarnokban helyeztek el.

Földcsuszamlás okozott óriási pusztítást Szicíliában
Földcsuszamlás okozott óriási pusztítást Szicíliában
Fotó: Pixabay 

Földcsuszamlás miatt nem térhetnek haza a lakók

A földcsuszamlás frontja legalább négy kilométer hosszú, és egyre szélesedik. Lesz egy vörös zóna, ahol a családok nem térhetnek vissza az otthonukba. A regionális kormányzat előkészíti a természeti katasztrófa kihirdetésére vonatkozó intézkedést

 – mondta a település polgármestere, Massimiliano Conti.

A földcsuszamlások korábban elzárták a Gela és Catania közötti autóutat, és a közösségi oldalakon terjedő drónfelvételek tanúsága szerint már több ház és jármű is a mélybe zuhant Niscemiben. A földcsuszamlások azok után sújtják Szicíliát, hogy a szigetet a múlt héten elérte a Harry ciklon. A vihar három napig tombolt Olaszország déli részén, több helyen beszakadt az út, vasúti sínek rongálódtak meg, part menti üzleteket és lakásokat tett tönkre. A Harry ciklon rekordmagas hullámokat keltett Málta és Szicília között: az egyik 16 méter magas volt, ami valaha mért legmagasabb hullám a térségben - írja a Maszol.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu