Gyógyszereket vett be, majd felgyújtotta a házat egy férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 11:40
Emberölés kísérlete miatt emeltek vádat egy férfi ellen. Először késsel támad testvérére és barátjára, majd felgyújtotta a házat.

A Pest Vármegyei Főügyészség minősített emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a húgát és annak barátját akarta megölni, és felgyújtotta a házat, miután gyógyszereket vett be.

Késsel támadt testvérére, majd felgyújtotta a házat

A vádirat szerint a férfi együtt élt édesanyjával és húgával, akikkel jó viszonyt ápolt, egészen addig míg drogfüggővé nem vált, miután 2022 áprilisától 2023 szeptemberéig külföldön dolgozott.

A vádlott 2024 májusában gyógyszereket szedett be, majd üzenetet küldött az édesanyjának, aki húgát és annak barátját küldte a házhoz. Viszont a férfi elbújt az udvaron, és a rendőrök sem találták meg. Végül az egyenruhások távozása után két kést vett magához és a sértettekre rúgta a szobaajtót, majd megpróbálta megszúrni a húgát, és annak barátját. Mindez dulakodásig fajult.

Bár a kést sikerült elvenni a férfitól, az emeleti szobájába menekült, miközben a sértettek ismét rendőröket hívtak. A vádlott a szobában tüzet gyújtott, majd a szomszédos műhely épületébe menekült és onnan vegyszereket dobott a lángokra. A sértettek az égő házból az ablakon keresztül jutottak ki, majd a tűzoltók fékezték meg a lángokat.

A történtek után a rendőrök a férfit a melléképület tetejéről hozták le, miközben a sértettek könnyebb sérülésekkel megúszták a történteket.

 A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével és közveszélyokozás bűntettének kísérletével vádolja, illetve szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni - közölte az ügyészség.

 

