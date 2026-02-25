Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Géza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rendőrkézen az emberrablók: milliókat követeltek az áldozatuktól

rablás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 09:25
MTIemberrablás
Az áldozat törött orral menekült a rendőrségre. Az emberrablókat órákon belül az otthonukban fogták el.
CJA
A szerző cikkei

Elfogtak két férfit, akik elraboltak egy embert, és négymillió forintot követeltek tőle - közölte a Rendészeti Államtitkárság szerdán a Facebook-oldalán.

Emberrablókat fogtak el
Emberrablókat fogtak el Pécsen / Fotó: rawpixel.com / Forrás: Freepik.com

Azt írták, hogy az emberrablók először kiabálva akarták az autójából kiszállásra bírni a férfit, majd gáz-riasztó fegyverrel az utastérbe lőve kirángatták, ütötték, rúgták, betuszkolták a kocsijukba, fejét letakarták, és elvitték egy pécsi lakásba.

A lakásban az egyik tettes négymillió forintot vagy ilyen értékű munkagépeket követelt, a teljesítésre másfél órát adott, közölve a helyszínt, ahol lebonyolítják az átadást. A megfélemlített áldozat - akinek eltört az orra - azonban a rendőrségre ment, és feljelentést tett.

A Baranya vármegyei rendőrség munkatársai a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek közreműködésével mindkét támadót elfogták. Az őrizetbe vett 24 éves pécsi és a 33 éves tolnai férfit emberrablással gyanúsították meg, és kezdeményezték letartóztatásukat - áll a közleményben, az MTI beszámolója szerint.

Videón az emberrablók elfogása 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu