Rendőrkézen az emberrablók: milliókat követeltek az áldozatuktól

Elfogtak két férfit, akik elraboltak egy embert, és négymillió forintot követeltek tőle - közölte a Rendészeti Államtitkárság szerdán a Facebook-oldalán.

Emberrablókat fogtak el Pécsen / Fotó: rawpixel.com / Forrás: Freepik.com

Azt írták, hogy az emberrablók először kiabálva akarták az autójából kiszállásra bírni a férfit, majd gáz-riasztó fegyverrel az utastérbe lőve kirángatták, ütötték, rúgták, betuszkolták a kocsijukba, fejét letakarták, és elvitték egy pécsi lakásba.

A lakásban az egyik tettes négymillió forintot vagy ilyen értékű munkagépeket követelt, a teljesítésre másfél órát adott, közölve a helyszínt, ahol lebonyolítják az átadást. A megfélemlített áldozat - akinek eltört az orra - azonban a rendőrségre ment, és feljelentést tett.

A Baranya vármegyei rendőrség munkatársai a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek közreműködésével mindkét támadót elfogták. Az őrizetbe vett 24 éves pécsi és a 33 éves tolnai férfit emberrablással gyanúsították meg, és kezdeményezték letartóztatásukat - áll a közleményben, az MTI beszámolója szerint.

Videón az emberrablók elfogása