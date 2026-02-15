Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Mindenki aggódik: senki sem tudja, hol lehet a 13 éves budapesti lány

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 06:55
eltűntkörözés
Most a rendőrség keresi a fiatal lányt. Ezt tudni az eltűnt M. Zaráról.
Eltűnt M. Zara, a lányt utoljára a X. kerületben látták.

Eltűnt M. Zara
Eltűnt M. Zara
Mit tudni az eltűnt lányról?

A 13 éves tinédzser 2026. február 14-én, 17 óra 15 perc körül távozott otthonról, tartózkodási helye azóta is ismeretlen.

A X. Kerületi Rendőrkapitányság azóta is keresi M. Zarát, és 01100-157/129/2026. körözési számon eljárást folytat.

M. Zara körülbelül 160 cm magas. Haja és szeme sötétbarna, füleiben és orrában piercinget visel. Eltűnésekor fekete kabátot, kapucnis fekete pulóvert, fekete nadrágot és fekete női táskát viselt aranyszínű fémszíjjal. Képét ide kattintva tudod megtekinteni.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki az eltűnt lány tartózkodási helyéről információval rendelkezik, hívja a 06-80-555-111-es vagy a 112-es számot.

 

