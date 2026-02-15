Mindenki aggódik: senki sem tudja, hol lehet a 13 éves budapesti lány

Eltűnt M. Zara, a lányt utoljára a X. kerületben látták.

Eltűnt M. Zara

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Mit tudni az eltűnt lányról?

A 13 éves tinédzser 2026. február 14-én, 17 óra 15 perc körül távozott otthonról, tartózkodási helye azóta is ismeretlen.

A X. Kerületi Rendőrkapitányság azóta is keresi M. Zarát, és 01100-157/129/2026. körözési számon eljárást folytat.

M. Zara körülbelül 160 cm magas. Haja és szeme sötétbarna, füleiben és orrában piercinget visel. Eltűnésekor fekete kabátot, kapucnis fekete pulóvert, fekete nadrágot és fekete női táskát viselt aranyszínű fémszíjjal. Képét ide kattintva tudod megtekinteni.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki az eltűnt lány tartózkodási helyéről információval rendelkezik, hívja a 06-80-555-111-es vagy a 112-es számot.