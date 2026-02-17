Hol lehet Szabina? - Csak rollerét találták meg az eltűnt nőnek

A rendőrök nagy erőkkel keresnek egy Dombóvárról eltűnt nőt, akinek csak rollerjét találták meg, amivel útnak indult.

Egy eltűnt nő keresésében kér segítséget a rendőrség. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Rollerrel indult útnak, majd nyom nélkül eltűnt

A Dombóvári Rendőrkapitányság a 17030-157-52/2026. körözési számon eljárást folytat az eltűnt P. Szabina Kitti ügyében.

A dombóvári nő február 16-án a délutáni órákban rollerrel indult el otthonából, majd nyom nélkül eltűnt. Életjelet nem adott magáról, és tartózkodási helye is ismeretlen.

A 30 éves nő körülbelül 165 cm magas, vékony testalkatú, vállig érő sötétbarna hajú, barna szemű, illetve térben nem orientált. Eltűnésekor egy fehér alapon fekete kockás mintázatú nadrágot, fekete sportcipőt és egy fekete garbót viselt. Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni, amíg nem törlik a körözést.