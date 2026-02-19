Az egész nyugdíjjal együtt eltűnt egy idős nő pénztárcája - rekord idő alatt találták meg a rendőrök

Egy idős nő a rendőrséghez fordult segítségért, miután elment boltba, majd pénztárcája nyom nélkül eltűnt, az egész nyugdíjával együtt.

Rendőrök találták meg az eltűnt pénztárcát. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

A rendőröknek hála gyorsan előkerült az eltűnt pénztárca

Egy nő kétségbeesetten tett bejelentést a rendőrséghez február 12-én a délelőtt folyamán. Elmondása szerint felvette Encsen a nyugdíját, majd elment bevásárolni, de csak mikor hazaért akkor szembesült azzal, hogy eltűnt pénztárcája. Hozzátette, hogy az üzlet előtt egy erőszakosan árusító, ismeretlen személlyel került szóváltásba, és attól tartott ő vehette el a pénzt tudta nélkül.

A bolt kamerafelvételei alapján hamar rábukkantak a tárca hollétére, ami fizetés közben véletlenül esett be a pénztár alá. Szerencsére a pénztárcát és a benne lévő készpénzt hiánytalanul megtalálták, majd visszaadták gazdájának. Az idős nő rendkívül hálás volt az egyenruhásoknak, hiszen a megtalált nyugdíjösszeg az egész hónapos megélhetését biztosítja számára - közölte a rendőrség.