Kiderült, ki lophatta el Egressy Mátyás telefonját

A 18 éves Egressy Mátyás még január 17-én tűnt el, miután éjjel hazaindult az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyről, és azóta is eltűntként tartják számon, noha a család úgy véli: nagy valószínűséggel a Dunába zuhant. Nemrég kiderült, hogy a rendőrség gyanúsítottként hallgatott ki egy személyt az ügyben, aki ellopta a fiú telefonját. Most arra is fény derült, pontosan ki lépett meg a Mátyás zsebéből kiesett mobillal.
A rendőrség lopás gyanújával hallgatott ki egy hajléktalan férfit, aki egy másik ügy miatt még pár napot a rácsok mögött fog tölteni.
Az eljárás adatai szerint egy férfi 2026. január 17-én hajnalban az egyik fővárosi éjszakai buszon megtalálta és eltulajdonította a jelenleg eltűntként keresett fiú zsebéből kiesett mobiltelefont. A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói azonosították a feltételezett elkövetőt, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki. A férfit február 7-én a józsefvárosi járőrök fogták el, majd a XI. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő, ahol lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Az eltulajdonított telefon nem volt nála, állítása szerint elveszítette. A férfi adatainak ellenőrzésekor kiderült, hogy egy korábbi szabálysértési ügyben be nem fizetett bírság miatt elzárásra ítélték, melynek letöltésére fogdára vitték
- közölte a Blikk megkeresésére a BRFK Kommunikációs Osztálya.
Az Egri Törvényszék szóvivője, Hoszné dr. Nagy Tímea hozzátette, hogy a férfi köztisztasági szabálysértés miatt kapott egy 65 000 forintos bírságot, amit nem fizetett be, így 2024. október 30-án 10 nap elzárásra változott az ítélet. Ennek végrehajtását májusig halasztották, ám a férfi ekkor sem vonult be.
