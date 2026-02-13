Részegen, jogsi nélkül, droggal a kocsiban - Így kapták el a zsaruk Lászlót

Szabályok tömkelegét szegte meg Cs. László január 30-án este. Első körben nem is vezethetett volna, hiszen eltiltás alatt állt, másodszor ittasan vezetett, harmadszor pedig drogot is találtak nála.

Ezt találták a drogos férfinél. Fotó: rendőrség/YouTube

A 38 éves dunavarsányi férfit tetőtől talpig átvizsgálták, és az autóban is rendesen szétnéztek a zsaruk. A járgányban két műanyag tégelyben zöld növényi törmeléket, valamint a padlón egy marihuánás cigit találtak. A gyorstesztek igazolták, hogy a lefoglalt anyag cannabis. Cs. László elismerte, hogy övé a tiltott szer.

Nem csak a kocsiban volt drog

A további vizsgálatok azt is kimutatták, hogy nemcsak a kocsiban tartott drogot, hanem maga is fogyasztott. Az is egyértelművé vált, hogy nem először került összetűzésbe a hatósággal közlekedési jogsértés miatt. Nem tagadott semmit, kihallgatásán beismerő vallomást tett.

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság a szabadlábon védekező férfival szemben kábítószer birtoklása, járművezetés ittas állapotban és járművezetés az eltiltás hatálya alatt gyanúja miatt folytatja az eljárást - írja a rendőrség.