Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Linda, Ella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Részegen, jogsi nélkül, droggal a kocsiban - Így kapták el a zsaruk Lászlót

drog
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 16:20
drogfogyasztódrogbirtoklás
Egyáltalán nem vezethetett volna. Drogot is találtak az autóban.

Szabályok tömkelegét szegte meg Cs. László január 30-án este. Első körben nem is vezethetett volna, hiszen eltiltás alatt állt, másodszor ittasan vezetett, harmadszor pedig drogot is találtak nála.

Ezt találták a drogos férfinél. Fotó: rendőrség/YouTube
Ezt találták a drogos férfinél. Fotó: rendőrség/YouTube

A 38 éves dunavarsányi férfit tetőtől talpig átvizsgálták, és az autóban is rendesen szétnéztek a zsaruk. A járgányban két műanyag tégelyben zöld növényi törmeléket, valamint a padlón egy marihuánás cigit találtak. A gyorstesztek igazolták, hogy a lefoglalt anyag cannabis. Cs. László elismerte, hogy övé a tiltott szer.

Nem csak a kocsiban volt drog

A további vizsgálatok azt is kimutatták, hogy nemcsak a kocsiban tartott drogot, hanem maga is fogyasztott. Az is egyértelművé vált, hogy nem először került összetűzésbe a hatósággal közlekedési jogsértés miatt. Nem tagadott semmit, kihallgatásán beismerő vallomást tett.

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság a szabadlábon védekező férfival szemben kábítószer birtoklása, járművezetés ittas állapotban és járművezetés az eltiltás hatálya alatt gyanúja miatt folytatja az eljárást - írja a rendőrség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu