130 gramm droggal bukott le a berentei díler – súlyos büntetés várhat rá

Újabb drogdíler csuklóján kattant a bilincs. Lezárult a nyomozás annak a 40 éves berentei férfinak az ügyében, akit kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítanak. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a DELTA Program keretében folytatott eljárást a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság közreműködésével.

Ítéletre vár a drogdíler

Fotó: Gé / MW

Hamarosan megkapja büntetését a drogdíler

A rendőrök 2025. május 8-án intézkedtek a férfival szemben, amikor személygépkocsijával Tiszafüredről tartott hazafelé Berentére. Az ellenőrzés során több mint 30 gramm speedet találtak nála. A nyomozás adatai szerint a férfi közvetlenül a tiltott szer beszerzése után indult útnak, és felsőbb kapcsolattól jutott hozzá a kábítószerhez.

Az ügy felgöngyölítése során a rendőrök Tiszafüreden is kutatást tartottak. Az ottani kereskedő házában, egy kéménytisztító-nyílásban elrejtve közel 100 gramm speedet találtak, amelyet lefoglaltak. A kazincbarcikai nyomozók a berentei férfit előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A bíróság később elrendelte a letartóztatását. Az eljárás további lefolytatását a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság végzi. A rendőrök az ügy iratait vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek.

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a kábítószer-fogyasztás súlyos egészségügyi következményekkel járhat. A speed és más stimuláns szerek szédülést, felgyorsult pulzust, légszomjat, hangulatingadozást, szorongást, pánikrohamot, zavartságot és remegést okozhatnak. Hosszabb távon erős pszichikai függőség alakulhat ki, amely maradandó egészségkárosodással is járhat, írja a Police.hu.