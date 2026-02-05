Drog hatása alatt vitte várandós feleségét: rendőrök állították meg Zsámbokon

Drog hatása alatt vezette autóját az a férfi, akit a rendőrök Zsámbokon állítottak meg, közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A gödöllői rendőrök január 28-án délután figyeltek fel egy sötétített ablakú járműre Zsámbokon, amelyet ellenőrzés céljából megállítottak. A sofőr a rendőri intézkedés során zavartan viselkedett, ezért az egyenruhások átvizsgálták az autót és ellenőrizték az utasokat is.

Az intézkedés során kiderült, hogy a járművet vezető 32 éves Cs. Zoltán nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel, emellett a vezetés megkezdése előtt kábítószert fogyasztott. A férfi úgy ült a volán mögé, hogy mellette várandós felesége utazott.

A rendőrök Cs. Zoltánnál alufóliába csomagolt, kristály néven ismert kábítószergyanús anyagot találtak. Az autó hátsó ülésén utazó másik személynél marihuánát foglaltak le, amelyet zacskóban, fóliába csomagolva, valamint cigarettába sodorva tartott magánál. A két férfit elfogták és előállították a Gödöllői Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki őket.

Cs. Zoltán ellen járművezetés bódult állapotban vétség miatt is eljárás indult. Emellett pénzbírságot kapott, mivel nem volt érvényes vezetői engedélye, az autó ablakai szabálytalanul voltak lesötétítve, valamint a jármű nem rendelkezett kötelező felelősségbiztosítással, írja a Police.hu.