Debreceni autóbaleset: idegösszeroppanást kapott a gyászoló anya

karambol
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 17:10
gyászautóbalesethalál
Idegösszeroppanás miatt szállították kórházba a bíróságról a három évvel ezelőtti karambolban elhunyt Mázló Attila édesanyját. A debreceni autóbaleset okozásával a másik gépjármű sofőrjét vádolják.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Idegösszeroppanást kapott a debreceni autóbalesetben elhunyt Mázló Attila édesanyja a bíróságon, február 11-én, szerdán. Agócs Anna az ügy tárgyalása után fotókat mutatott a halálos közúti baleset gondatlan okozásával vádolt Sz. Patriknak, a gyermeke véres holttestéről a Debreceni Járásbíróságon, majd zokogva összeesett, ezért a kezdeti tiltakozása ellenére mentőt hívtak hozzá. 

debreceni autóbaleset
Mentő vitte el a bíróságról a gyászoló anyát a debreceni autóbaleset tárgyalása után / Fotó: Bors

Az édesanyát a lánya, az élettársa és a barátok támogatták. Anna azt akarta, hogy a baleset okozója szembesüljön azzal, mit tett, ezért mutatta meg neki a baleset helyszínén készült fotókat elhunyt fiáról. Úgy érezte azonban, a vádlott reakciója bántó, Patrik az arcába nevetett.

Akkor roppantam össze! A képeket egyébként nem is merte megnézni, inkább elszaladt. Erre nem is tudok mit mondani. Ő így lett nevelve. Talán még el is hiszi, hogy nincs itt semmi látnivaló. A fiam talán azért halt meg, mert leszálltak az ufók? 

– mondta keserűen a Borsnak a gyászoló nő, akit még a tárgyalás napján kiengedtek a kórházból, sok pihenést javasolva, miután idegösszeroppanást állapítottak meg nála.

Anna a fotókat mutatott a vádlottnak a fia holttestéről, aki meg sem akarta nézni azokat / Fotó: Bors

A debreceni autóbaleset három évvel ezelőtt történt

Mint azt a Bors megírta, 2023. január 7-én Mázló Attila egy baráti összejövetelről tartott hazafelé Létavértesre autóval, amikor a debreceni, Vágóhíd utcai felüljárón összeütközött Sz. Patrik Mercédeszével. A karambol következtében Attila a vezetőüléssel együtt kirepült járművéből és a helyszínen életét vesztette. A vád szerint a tragédiát Sz. Patrik okozta. Az egyetemista tagadja, hogy bármilyen szabályt is megsértett volna, és nem hajlandó beismerni a bűnösségét. Ezt az utolsó szó jógán határozottan kijelentette. Az még kérdéses, hogy Anna elmegy-e a hétfői ítélethirdetésre. A család ügyvédje ezt nem javasolja, mondván, eddig is épp elég nagy trauma érte őt az eljárás során.

A gyászoló nőt a párja vigasztalta / Fotó: Bors

A vádlott és az ügyvédje, Varga István a tárgyaláson kifejtette: úgy érzik, a média a három évvel ezelőtti baleset óta egyoldalúan tájékoztatta a közvéleményt. A Bors többször is kísérletet tett rá, hogy Patriknak megadja a lehetőséget az álláspontja kifejtésére, de valamennyi alkalommal elzárkózott a nyilatkozattól. Így tett a legutóbbi tárgyalás előtt, illetve a gyászoló édesanya kiborulása után is. A bíróságon elmondott szavait azonban mindig idéztük, ahogyan a hétfői ítélethirdetésről is beszámolunk majd. A vád szerint Patrik a megengedett sebesség csaknem duplájával haladt és áthajtott a szemközti sávba, ahol Mázló Attila közlekedett. Nyolc szakértői vélemény is született, hétfőn kiderül, hogyan értékeli ezeket a bíróság. 

 

