Csevegő alkalmazáson keresztül adta el a drogot, lebukott

Csevegő alkalmazáson keresztül árulta a drogot egy budapesti díler. Az illető egy népszerű közösségi portál csoportjába regisztrálva árulta a drogot.
A Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat egy 34 éves férfival szemben, aki csevegő alkalmazáson keresztül árulta a marihuánát - közölte a Fővárosi Főügyészség hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint a férfi 2024 májusától egészen a 2025 márciusában történt elfogásáig Budapesten kábítószer-kereskedelemmel foglalkozott, a drogot - elsősorban marihuánát - újpesti, majd óbudai lakásában tárolta.
A díler módszere az volt, hogy egy népszerű internetes közösségi portál csevegő alkalmazásának csoportjába regisztrált, és itt fogadta a megrendeléseket, beszélte meg az átadás módját, majd a lakóhelye közelében a lépcsőházban vagy a környékbeli közterületeken bonyolította le az ügyleteit.
Az "üzletnek" az vetett véget, hogy a rendőrség már figyelte a díler tevékenységét, és 2025. március 8-án az óbudai lakásában tetten érte. Hozzátették, hogy csak ezen az utolsó napon egymás után négy vevő járt a dílernél, akik elfogásuk után terhelő vallomást tettek rá.
A vádlottnál megtalált vagy bizonyíthatóan általa értékesített kábítószer a csekély mennyiséget meghaladta, de a jelentős mennyiség alsó határát nem érte el, így cselekménye a kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett kábítószer-kereskedelem alapesetének minősül.
A kerületi ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő, többszörös visszaeső vádlottal szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a vádiratban azzal, hogy feltételes szabadságra bocsátása a törvény erejénél fogva kizárt.
