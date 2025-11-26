Ismét lecsaptak a karácsonyi csalók, most így próbálják átverni az embereket

Az ünnepi szezon közeledtével vigyáznunk kell, ugyanis a karácsonyi csalók ismét beindultak, és nem kímélnek.

Így kerüljük el a karácsonyi csalókat Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Szeretteink megajándékozásakor sokszor választjuk az online vásárlást, ennek azonban van egy rossz oldala: könnyebben átverhetőek vagyunk.

A csalók SMS-ben és e-mailben is próbálkoznak, és a sikerarányuk sokkal magasabb lehet az ünnepi időszakban, ha nem vigyázunk. Ezek a csalók megbízható szolgáltatásoknak álcázzák magukat: lehetnek csomagküldő szolgálatok vagy bankok, amelyeket különösen sokat használunk az év ezen időszakában - írja a KISALFÖLD.

A küldött üzenetek és e-mailek gyakran sürgető hangvételűek, és általában arra kérik a címzettet, hogy kattintson a kapott linkre. De hogyan kerülhetjük el őket?

A rendőrség szerint így kerülhetjük el a karácsonyi csalókat: