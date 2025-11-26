Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Ismét lecsaptak a karácsonyi csalók, most így próbálják átverni az embereket

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 10:50
Ideje jobban átnézni az SMS-einket és e-mailjeinket. Ha csomagot rendelünk, könnyen a karácsonyi csalók áldozatai lehetünk.
Az ünnepi szezon közeledtével vigyáznunk kell, ugyanis a karácsonyi csalók ismét beindultak, és nem kímélnek.

Így kerüljük el a karácsonyi csalókat
Így kerüljük el a karácsonyi csalókat Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Szeretteink megajándékozásakor sokszor választjuk az online vásárlást, ennek azonban van egy rossz oldala: könnyebben átverhetőek vagyunk.

A csalók SMS-ben és e-mailben is próbálkoznak, és a sikerarányuk sokkal magasabb lehet az ünnepi időszakban, ha nem vigyázunk. Ezek a csalók megbízható szolgáltatásoknak álcázzák magukat: lehetnek csomagküldő szolgálatok vagy bankok, amelyeket különösen sokat használunk az év ezen időszakában - írja a KISALFÖLD.

A küldött üzenetek és e-mailek gyakran sürgető hangvételűek, és általában arra kérik a címzettet, hogy kattintson a kapott linkre. De hogyan kerülhetjük el őket?

A rendőrség szerint így kerülhetjük el a karácsonyi csalókat:

  • Ne nyissunk meg ismeretlen számról érkező, gyanús SMS-ben kapott linkeket.
  • A csomagküldő szolgáltatók a hivatalos csatornákon tájékoztatják ügyfeleiket, nem SMS-ben kért linkeken!
  • Ne adjuk meg személyes és banki adatainkat telefonon, e-mailben vagy üzenetben.
  • Töröljük a gyanús üzeneteket és e-maileket. Ha kárt szenvedünk, azonnal tegyünk feljelentést a rendőrségen.
