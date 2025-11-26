Ismét lecsaptak a karácsonyi csalók, most így próbálják átverni az embereket

Az ünnepi szezon közeledtével vigyáznunk kell, ugyanis a karácsonyi csalók ismét beindultak, és nem kímélnek.
Szeretteink megajándékozásakor sokszor választjuk az online vásárlást, ennek azonban van egy rossz oldala: könnyebben átverhetőek vagyunk.
A csalók SMS-ben és e-mailben is próbálkoznak, és a sikerarányuk sokkal magasabb lehet az ünnepi időszakban, ha nem vigyázunk. Ezek a csalók megbízható szolgáltatásoknak álcázzák magukat: lehetnek csomagküldő szolgálatok vagy bankok, amelyeket különösen sokat használunk az év ezen időszakában - írja a KISALFÖLD.
A küldött üzenetek és e-mailek gyakran sürgető hangvételűek, és általában arra kérik a címzettet, hogy kattintson a kapott linkre. De hogyan kerülhetjük el őket?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.