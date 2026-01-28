Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Szuper élményekkel vár télen és tavasszal is a Török Riviéra.

Izgalmas kalandok a Török Riviérán – Téli és tavaszi élmények, kalandparkok Antalyában

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 16:15
A mediterrán éghajlat, a gazdag történelem és a változatos programlehetőségek miatt Antalya egész évben vonzó úti cél. A Török Riviéra télen és tavasszal is tartalmas élményeket kínál, legyen szó városi kulturális sétákról, aktív programokról vagy természetközeli kikapcsolódásról. Mutatjuk, milyen izgalmak várnak rád egy törökországi utazás során.
A Török Riviéra nemcsak a nyári hónapok ideális úti célja; Antalya egész évben kínál látnivalókat és programokat, amelyek akár a téli és tavaszi időszakban is élvezhetők. A város nem csupán a tengerpart miatt vonzó, hanem a kulturális, szabadidős és aktív programok sokfélesége miatt is, ami a főszezonon kívül is teljes értékű élményt biztosít.

A Dokumapark a Török Riviéra egyik legizgalmasabb látnivalója, ahol híres török látnivalót is láthatjuk kicsiben.
A Török Riviéra télen és tavasszal is tartalmas programokkal, látnivalókkal vár, ha elkerülnéd a nyári csúcsszezont - ilyen a Dokumapark is.
Fotó: Esin Deniz / shutterstock
  • A Török Riviéra egész évben kínál látnivalókat, a téli és tavaszi időszakban is változatos programokkal várja a látogatókat.
  • A kalandparkok, múzeumok, akváriumok és természetközeli helyszínek széles választéka minden korosztálynak kínál élményt.
  • Kevesebb tömeg, nyugodtabb tempó és könnyen kombinálható programok biztosítják a kényelmes, teljes értékű utazást.

A Török Riviéra egész évben nyitott élményvilága – The Land of Legends

A Török Riviéra gyöngyszemén, Belekben található The Land of Legends komplexum egész évben látogatható, és a különböző korosztályok igényeit egyaránt kielégíti. A látványos Hyper Coaster és az Aqua Land vízi attrakciói mellett a tematikus terek, mint a Nickelodeon Land vagy a Masha and the Bear világa, a kisebb látogatók számára nyújtanak ismert mesebeli környezetet. A parkhoz kapcsolódó szállások, például a Kingdom Hotel tematikus lakosztályai, lehetővé teszik, hogy az ott töltött idő életre szóló élménnyé álljon össze.

A Land of Legends meseszerű pillanatokat kínál a látogatókak.
A Land of Legends hihetetlen éményeket kínál minden korosztálynak.
Fotó: Nejdet Duzen / shutterstock

Városi kultúra és történelmi emlékek – Dokumapark

Antalya belvárosától kissé távolabb, a Kepez városrészben található Dokumapark egykori textilgyár területén épült ki. A park múzeumokból, kiállítóterekből, kávézókból és sétányokból áll, és egy átfogó, kulturális élményt kínál. A Játékmúzeum nosztalgikus gyűjteménye, a szabadtéri miniatűrpark és az Autómúzeum különböző időszakok és történetek világát tárja a látogatók elé. Az egész évben szervezett fesztiválok és workshopok a Dokumaparkot élő városi térré alakítják, ahol a kikapcsolódás és a tanulás természetes módon fonódik össze.

Beltéri tengeri élmények – Antalya Aquarium

A Konyaaltı strand közelében működő Antalya Aquarium az egyik legnagyobb akvárium a világon, több mint 40 tematikus medencével. A látogatás csúcspontja a 131 méter hosszú alagút, ahol cápák (amelyeket persze Magyarországon is lehet látni), ráják és halrajok úsznak a fejük felett. A komplexum további beltéri programokat is kínál, például a WildPark trópusi terét, a Snow World & Ice Museum interaktív élményeit, az Oceanride XD mozit és a panoptikumot, így a fél napos látogatás könnyen beilleszthető egy városi programba.

Az Antalya Aquarium vízalatti alagútja igazi szenzációnak számít.
Az Antalya Aquarium tematikus programjaival, látványalagutakkal kedveskedik a látogatóknak. 
Fotó: ArtEvent ET / shutterstock

Aktív kikapcsolódás természetközeli környezetben

Az aktív pihenés kedvelői számára Kepez városrész Macera Ormanı nevű szabadtéri kalandparkja kötélpályákkal, zipline-okkal és mászóelemekkel kínál kihívásokat. Az Aktur Lunapark konyaaltıi helyszíne klasszikus vidámparki hangulatot idéz hullámvasutakkal, körhintákkal és esti fényekkel, míg a várostól félórányi távolságra található Hip-Notics Cable Ski Park wakeboardozásra ad lehetőséget egész évben.

Természetközeli pihenés – Butterfly World Antalya

2026 februárjától nyitja meg kapuit a Butterfly World Antalya, amely közel 10 000 négyzetméteren, fedett trópusi térben hozza közel a természetet. Szabadon repülő pillangók, vízesések, tavak és buja növényzet várja a látogatókat. A botanikai zónák, madárkert és gyermekfoglalkozások mellett szabadtéri amfiteátrum is helyet kapott, ahol környezeti nevelési programok és szezonális események zajlanak.

A Butterfly World Antalya a Török Riviéra legújabb attrakciója, ahol pompás pillangókat nézhetünk meg természetes közegükben.
A Butterfly World Antalya nemcsak a pillangók szerelmeseinek lesz hatalmas élmény.
Fotó: Wirestock Creators / shutterstock

Antalya télen és tavasszal nyugodtabb tempót kínál: a kevesebb látogató miatt az egyes helyszínek nagyobb figyelmet kaphatnak, és a város programjai könnyen kombinálhatók. A játékos, kulturális, aktív és természetközeli élmények összehangoltan teszik lehetővé, hogy a Török Riviéra nemcsak nyáron, hanem a főszezonon kívül is teljes értékű utazási élményt biztosítson Törökországban.

Nézd meg videón is, hogy milyen különleges hely az Antalya Aquarium:

