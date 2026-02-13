Tömegszerencsétlenség péntek 13-án: Rohantak a mentők az M1-esre

Három személykocsi hajtott egymásba péntek este az M1-es autópálya 51-es kilométerénél, Tatabánya térségében -számolt be a katasztrófavédelem. A járművekben összesen hatan utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói áramtalanították az autókat. A burkolatra motorolaj és hűtőfolyadék került. Az érintett szakaszon torlódás alakult ki.
Péntek este Budapesten is baleset történt: Összeütközött a 42-es villamos egy személyautóval Budapest tizenkilencedik kerületében, az Ady Endre út és a Tálas utca kereszteződésénél. A személykocsiban ketten utaztak, egyikük el tudta hagyni a járművet, a villamosról mindenki leszállt, a helyszínre mentő is érkezett. A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
