Életre szóló sérülést okozott: autómentőre várókat gázolt el a gondatlan sofőr

A Balassagyarmati Járási Ügyészség emelt vádat az ellen a szlovák nő ellen, aki súlyos balesetet okozott, melyben többen súlyosan megsérültek. Gondatlansága miatt most komoly büntetés elé nézhet.

Balesetet okozott a gondatlan szlovák nő / Fotó: Magyarország Ügyészsége

A vádlott 2024. január 12-én az esti szürkületben autózott párjával és három kiskorú gyermekével Gyöngyös irányából Szurdokpüspöki felé. Az úttest burkolata a télies időjárásnak megfelelően jeges, csúszós volt. Az útpatkán várakozott két nő: egy 35 éves, autómentőre várakozó sofőr és a számára segítséget nyújtó 36 éves ismerőse, mellettük az utóbbi gépjárműve.

Gondatlanság miatt balesetet okozott

A vádlott az útviszonyokhoz képest túl magas sebességgel közlekedett, ezért a gépjárműve kerekei a befagyott úton csúszni kezdtek. Az autó ezután átsodródott a szemközti sávba, majd az útpatkára, ahol elütötte a két nőt. A sértettek az ütközéstől az út melletti fás, bokros területre estek. A vádlott az útpadkán parkoló autónak csapódott, majd a járműével tetejére borulva állt meg.

A 35 éves nő és a vádlott élettársa súlyos, a vádlott gyermekei könnyű sérüléseket szenvedtek. A 36 éves, jó szándékú nő maradandó fogyatékosságot eredményező sérülést szenvedett.

Az ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolta meg a sofőrt, indítványozta, hogy a bíróság szabjon ki vele szemben felfüggesztett szabadságvesztést és tiltsa el a közúti járművezetéstől is. Az ügyben a Pásztói Járásbíróság fog dönteni – írja a Magyarország Ügyészsége.