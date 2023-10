Világháborús bombát találtak Budapesten, több utcát is kiürítenek – Íme a részletek

A Kiss János altábornagy utca 29. számú társasházi ingatlanon még hétfőn találtak egy világháborús betonromboló bombát, a helyszínre érkező tűzszerészek a helyén biztonságba helyezték, illetve a terület őrzéséről is gondoskodtak – írja a Hegyvidék.

Bombát találtak a XII. kerületben / Illusztráció / Fotó: MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred / Facebook

A tűzszerészek egy biztonsági zónát jelölnek ki, amit ki is ürítenek a szerkezet földből való kiemelése és elszállítása érdekében. A kiemelésre október 6-án, pénteken kerül sor, ezért a rendőrség reggel 7 órától lezárja a területet, amire autóval is tilos lesz a behajtás – reggel 8 óráig mindenkinek el kell hagynia az ott található ingatlanokat, ezt ellenőrizni is fogják.

A feloldás várható ideje október 6., 14:00

Ezek az ingatlanok érintettek a lezárásban, illetve a lakóhely elhagyásban:

Alkotás utca 31-47.

Beethoven utca

Böszörményi út 30-32. D. épület

Böszörményi út 16-28.

Brassai S. utca 3-5.

Dolgos utca 1-19.

Hertelendy utca

Királyhágó utca 10-18.

Kiss J. altb utca 22-42., 19-39.

Kléh István utca

Márvány utca 36-50., 27-29.

Nagy Jenő utca 2-6.

Szoboszlai utca

Tartsay Vilmos utca 14-30., 1-21c.

Ugocsa utca

Azok szármára, akik ebben az időszakban nem tudják megoldani hol tartózkodásukat, befogadóhelyet biztosítanak a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal alagsori nagy tárgyalótermében (1126 Budapest, Böszörményi út 23—25.). Amennyiben bárki szeretne élni ezzel a lehetőséggel, de mozgásában korlátozott, és nem tudja megoldani az eljutást a befogadóhelyre, az legkésőbb 2023. október 5-én (csütörtökön) 15.30-ig szíveskedjen jelezni az alábbi elérhetőségeken, hogy szállításáról gondoskodhassanak:

e-mail: ugyfelszolgalat@hegyvidek.hu, tel.: (06 1) 224-5916 (a telefonszám október 4-én, szerdán 8.00-16.30 között, október 5-én, csütörtökön 8.00-15.30 között hívható).

Amennyiben rendelkezik gépjárművel, a fenti helyszínekről az ott parkoló gépjárművét nem szükséges elszállítania. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a lezárt területen a lezárás időszakában közösségi közlekedés sem lesz. Az érintett járatokkal kapcsolatban a www.bkk.hu weboldalon tájékozódhat.