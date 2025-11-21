Elhűltek a sofőrök, olyat tett a Teslás

Balesetveszélyes módon, spaniferrel rögzítettek egy matracot egy Tesla tetejére - így oldották meg a frissen vásárolt matrac szállítását. Maga a jelenség a Facebookon lett felkapott.

Ötletes megoldásnak megfelel, biztonságosnak azonban nem mondható a spaniferrel, a hátsó szélvédőt teljesen betakaró balesetveszélyes matrac szállítása.

Fotó: Bicskei Csevegő Facebook Csoport

Balesetveszélyesen szállították a matracot

Az elképesztő látványt a Facebook Bicskei Csevegő csoportjában osztották meg, és bizony a kép nem hazudik - valóban egy matracot kötöttek spaniferrel egy Teslára. Ez több esetben is "különleges" látványt nyújt, hiszen ha belegondolunk egy modern, elektromos autó, ami ráadásul egy Tesla, nem épp szállításra lett kitalálva. Másrészről azért ez egy elég balesetveszélyes megoldás, hiszen nem tudni, mikor adja meg magát a spanifer, vagy épp csúszik ki a matrac és ezzel hatalmas közlekedési balesetet is képes okozni. Arról pedig nem is beszélve, hogy szintén csökkenti a biztonságos közlekedést az a tény, hogy a matrac teljes egészében blokkolja a hátsó szélvédőt, így azon esélytelen a kilátás.

A Haon.hu így kommentálta a bizarr látványt: Ki tudja, lehet, hogy az ágymatraccal a kabriót takarta le, hogy ne ázzon be az esős időjárásban. Hogy hazajutott-e az illető, azt nem lehet tudni, ám annyi bizonyos, hogy akik látták az 1-es főúton Bicske és Herceghalom között, azok vagy nagyot nevettek, vagy hívták a 112-t! Akárhogy is, rendkívül balesetveszélyes volt.

Maga a látvány biztosan sokak számára csalt mosolyt, de azért valljuk be, sokkal inkább bosszantó és aggodalomra ad okot, mintsem vicces lenne ez a jelenség.

