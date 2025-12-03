Rejtélyes magyar sofőrre vadászik a holland rendőrség - sokkoló, mit művelt

Valóságos hajtóvadászatot indítottak a holland zsaruk egy titokzatos magyar sofőr után. Egy 61 éves apeldoorni férfi ugyanis békésen kerékpározgatott Beemte-Broekland településen, amikor egy, a semmiből felbukkanó autós brutálisan elgázolta. Úgy tudni, hogy a biciklis métereket repült, a földre zuhant, majd mozdulatlanul elterült a betonon.

A cserbenhagyó magyar sofőrt azóta is keresik a holland rendőrök. Áldozata súlyosan megsérült Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Titokzatos, cserbenhagyó magyar sofőrt keresnek a holland zsaruk

A sofőr azonban egyáltalán nem úgy cselekedett, ahogyan egy ilyen helyzetben szokás: nem rohant oda segítséget nyújtani, sem azért, hogy megnézze, mi történt elgázolt, földön fekvő áldozatával.

Sőt, éppen ellenkezőleg: meg sem állt és ki sem szállt a kocsiból, ehelyett a gázba taposott és olyan gyorsan elhajtott a helyszínről, amilyen gyorsan csak tudott.

A mentőket és a rendőröket a helyiek értesítették, mire pedig kiértek, a cserbenhagyó gázolónak már híre-hamva sem volt, a településről is eltűnt.

Kiderült, hogy a biciklis súlyosan megsérült, a helyszíni stabilizálás után rögtön kórházba kellett szállítani. Eközben a rendőrök a helyszínen nyomoztak, próbáltak minden olyan információt összeszedni, ami a titokzatos sofőr nyomára vezethet. Hamarosan kiderült, hogy a gázoló sofőr egy szürke Mercedesben hajtott a baleset idején, és bár a rendszámtábláján szereplő számokat és betűket pontosan senki nem látta, de annyit el tudtak mondani, hogy egy magyar rendszámú kocsiról volt szó, melyben szerepelt egy H-betű.

A 112 Nieuws azt írja, hogy a rendőrök hajtóvadászatot indítottak a magyar rendszámos kocsi sofőrje után, égre-földre keresik. Azonban egyelőre nem találják sem a szürke Mercedest, sem pedig a titokzatos cserbenhagyót. Így a helyi rendőrség a lakossághoz fordult: azt kérik, aki látta a kocsit, vagy ismer hasonló autót, az azonnal értesítse róla a holland rendőrséget:

A rendőrség kéri a szemtanúk jelentkezését. Aki látta a szóban forgó járművet, vagy tudja, ki lehetett a sofőr, vagy esetleg rendelkezik kamerafelvétellel, az kérjük, hívjon minket a 0900-8844-es telefonszámon. De névtelenül is bejelentheti a bűncselekményt a 0800-7000-as telefonszámon

- közölték a rendőrök.