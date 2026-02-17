Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Halálos baleset a szomszédban: 10 éves gyermek életéért küzdöttek a helyszínen

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 21:55
Egy nő és egy férfi lett az ütközés áldozata. Egy gyermeket pedig újra kellett éleszteni a baleset helyszínén.
Halálos baleset történt Romániában, Ion Roată településen.

Halálos baleset történt Romániában
Halálos baleset történt Romániában (Fotó: Ialomița megyei rendőrség)

Két életet követelt a romániai baleset

A 2A jelzésű országúton történt ütközésben egy személyautó tért át a menetiránnyal ellentétes sávba, majd összeütközött egy teherautóval.

A kiérkezett egységek egy nőt, egy férfit és egy tízéves gyermeket találtak eszméletlenül. Míg a gyermeket a helyszínen sikeresen újraélesztették, a nő és a férfi életét már nem lehetett megmenteni. A baleset negyedik sérültje eszméleténél volt, őt az újraélesztett gyermekkel együtt szállították kórházba - írja a Maszol.

 

