Halálos baleset: országúton próbált előzni, 7 ember életét követelte a rossz manőver

Halálos baleset történt Romániában

Fotó: Pexels (illusztráció)

A tragédia kedden 13 óra körül történt Lugoshely közelében - a helyszínre tűzoltóegység, műszaki mentő, két SMURD-mentőegység és egy tömeges személy és sérültszállításra alkalmas speciális jármű (ATPVM) is kivonult.

A balesetben hat ember vesztette a helyszínen életét, ezen kívül három sebesültet kórházba szállítottak - közölük egy belehalt a sérüléseibe, így hétre nőtt az áldozatok száma.

Rossz manőver okozhatta a tragédiát

Egy mikrobusz Karánsebes irányából Lugos felé tartott, amikor előzni kezdett, de a sofőr rájött, hogy erre nincs ideje, ezért a sávjába próbált visszatérni, ám eközben egy tartálykocsinak ütközött. Ezután az ütközés erejétől egy szemből érkező kamionnak is nekiment.

Források szerint az eredetileg nyolc személyes kisbuszban 10 görög állampolgár utazott Franciaország felé. A román rendőrség lezárta az országút érintett szakaszát, és a helyszínelés jelenleg is zajlik a baleset körülményeinek kivizsgálása érdekében- írja a Maszol.

Felvételek a halálos baleset helyszínéről