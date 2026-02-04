Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Dráma a 85-ös főúton: egy várandós kismama és egy gyermek is megsérült

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 15:50
MTIautóbaleset
Újabb részletek derültek ki egy reggeli balesetről. Kiderült, kik szenvedtek sérülést.
Egy várandós anyuka, két férfi és egy kisgyermek is megsérült a szerda délelőtt a 85-ös fúton Peresztegnél történt balesetben - közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI-vel.

Várandós anyuka sérült meg a balesetben
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Többen is megsérültek a balesetben 

A mentők azt írták: a helyszínről egy várandós anyukát csípőtáji, hasi fájdalom, egy idős férfit mellkas- és végtagsérülés, egy másik férfit és egy kisgyermeket könnyebb zúzódások, horzsolások miatt láttak el és szállítottak stabil állapotban kórházba.

A balesetről, amely a 85-ös főút peresztegi leágazásánál történt, korábban mi is beszámoltunk. Akkor még csak azt lehetett tudni, hogy a két autó ütközése után egy embert feszítővágóval kellett kiszabadítani, azt azonban nem, hogy kik voltak az érintettek. Mostanra kiderült: egy gyermek és egy kismama is veszélybe került.

