Baleset lassítja a haladást az M1-es autópályán

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 13:53
Lassan halad a forgalom az érintett szakaszon. Baleset miatt nehezített a közlekedés Győrnél.

Baleset miatt halad lassan a forgalom az M1-es autópályán, miután két jármű karambolozott. A haladás a leállósávon történik. 

Fotó: Kemma

Baleset nehezíti a közlekedést az M1-es autópályán

Lassan halad a forgalom az M1-es autópályán Győrnél egy baleset miatt. Az érintett területen lassú forgalomra kell számítani. 

Baleset történt csütörtökön a késő délelőtti órákban. Az M1-es autópálya, Győrt elkerülő szakaszán történt a baleset. A helyszínen, Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 123-as kilométerkőnél sávzár van érvényben, ami miatt a forgalom lassult - tájékoztatott az útinform

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy nyerges vontató és egy kisteherautó ütközött össze. A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a kistehergépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon a leállósávon, lassan halad a forgalom. 

 

