44 utassal zuhant a mélybe a busz, rengeteg a halott

Nepál
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 10:15
buszbalesethalálos baleset
Az utasok közel fele életét vesztette. A sérülteket jelenleg egy nepáli kórházban ápolják.
Hegyoldalon vezető útról folyóvölgybe zuhant egy utasokkal teli helyközi autóbusz hétfő hajnalban Nepálban. A járművön lévő 44 ember közül 19-en életüket vesztették, 25-en pedig megsérültek - közölték a nepáli hatóságok.

Halálos buszbaleset Nepálban
Halálos buszbaleset törént Nepálban Fotó: freepik.com

Mit tudunk a nepáli buszbalesetről?

A rendőrség közlése szerint a halálos áldozatok között egy 24 éves brit állampolgár is van, a sérültek között pedig egy új-zélandi és legalább egy kínai.

A járat Pokhara üdülővárosból tartott Katmanduba, amikor kevéssel éjfél után a fővárostól 80 kilométerre nyugatra eddig ismeretlen okból letért az útról, és a hegyoldalon maga körül többször átfordulva a 200 méter mélyen kanyargó Trisuli folyó partjára zuhant.

A hatóságoknak egyelőre kilenc halálos áldozatot sikerült azonosítaniuk a 19-ből. A sérülteket mind katmandui kórházakba szállították.

Kína katmandui nagykövetsége korábban azt közölte, hogy egy másik kínai állampolgár is lehetett a buszon. Nepálban gyakoriak a buszbalesetek, főként az utak és a járművek rossz állapota miatt. Két évvel ezelőtt egy földcsuszamlás miatt szintén a gyors folyású Trisuliba zuhant két autóbusz 65 utassal. A tragikus balesetben a legtöbb utas holttestét megtalálták, de több embert azóta is eltűntként tartanak nyilván. Az egyik busz roncsait idén találták meg mélyen a folyómeder üledékébe temetve - írja az MTI.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
