Halálos baleset: egy iskola közelében vesztette életét az ötéves kislány

Halálos baleset történt szerda délután Bukarestben, melynek egy ötéves kislány lett az áldozata.

Halálos baleset történt Bukarestben

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

A román fővárosi közlekedésrendészet tájékoztatása szerint a balesetet egy 38 éves nő okozta, aki elütötte az ötéves gyermeket és a vele sétáló 67 éves nagymamáját. A kislány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, minden orvosi beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni. A nagymamát kórházba szállították.

Nem tudni, mi okozta a balesetet

A hatóságok közlése szerint a sofőrt alkoholszondával és drogteszttel is ellenőrizték, azonban egyik szer sem volt kimutatható a szervezetében. A baleset pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják. Az eset a város hármas körzetének egyik iskolája közelében történt, ugyanakkor egyelőre nem lehet tudni, hogy a nagymama és az unoka tiltott helyen próbált-e átkelni az úttesten – írja a Maszol.