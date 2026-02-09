Most jött: szirénáktól hangos Budapest, nagy a baj

Öt gépkocsi szenvedett ráfutásos balesetet a XIX. kerületben, a Nagykőrösi út elején, a város felé vezető oldalon. A fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként a helyszínre, megkezdték a munkálatokat. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki a belső sávban az érintett útszakaszon - írja a katasztrófavédelem.



