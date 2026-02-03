Brutális baleset az M6-son, itt vannak a részletek

Összeütközött egy furgon és egy kisbusz az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Százhalombatta közelében. A járművekben összesen hatan utaztak, mindannyian ki tudtak szállni. Egy gépkocsi az árokban, egy pedig a leállósávban van. Az egyiket áramtalanították a műszaki mentést végző érdi hivatásos tűzoltók - írja a Katasztrófavédelem.
Egymásba hajtott egy kisteherautó és egy személykocsi Hajmáskér határában, a 8214-es út 7-es kilométerénél. A járművek akadályozzák a forgalmat. A pétfürdői hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A járművek akadályozzák a forgalmat.
Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Börcs közelében. A lébényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Egy másik személyautó is részese volt a balesetnek, amelyhez a mentőket is riasztották. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.