Brutális baleset az M6-son, itt vannak a részletek

Összeütközött egy furgon és egy kisbusz az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Százhalombatta közelében. A járművekben összesen hatan utaztak, mindannyian ki tudtak szállni. Egy gépkocsi az árokban, egy pedig a leállósávban van. Az egyiket áramtalanították a műszaki mentést végző érdi hivatásos tűzoltók - írja a Katasztrófavédelem.

Több baleset is történt az autópályákon /

Fotó: Gé / MW

Két jármű karambolozott Hajmáskér határában

Egymásba hajtott egy kisteherautó és egy személykocsi Hajmáskér határában, a 8214-es út 7-es kilométerénél. A járművek akadályozzák a forgalmat. A pétfürdői hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A járművek akadályozzák a forgalmat.

Baleset történt az M1-esen

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Börcs közelében. A lébényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Egy másik személyautó is részese volt a balesetnek, amelyhez a mentőket is riasztották. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom.









