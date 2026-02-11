Még Budán is látni lehetett: hatalmas lánggal égett egy autó a Markó utcában

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 15:10 / FRISSÍTÉS: 2026. február 11. 15:46
Budapesttűz
Az autóban egy ember tartózkodott, amikor lángra lobbant.
Nagy lánggal égett egy személyautó szerdán Budapest V. kerületében, a Markó utcában.

Hatalmas lánggal égett egy autó Budapesten / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A tűzoltóknak már sikerült eloltani a tüzet, amely két másik járműben is kárt okozott. Az autóban a tűz keletkezésekor egy ember volt, aki időben elhagyta a járművet, személyi sérülés nem történt – közölte a katasztrófavédelem. 

Hatalmas lánggal égett egy autó a Markó utcában / Fotó: Origo / Olvasói fotó

A Magyar Nemzet szerint a tűz továbbterjedését megakadályozták, majd eloltották a lángokat. Sajtóinformációk szerint akkora füsttel égett az autó, hogy azt még Budáról is látni lehetett. 

 

