Még Budán is látni lehetett: hatalmas lánggal égett egy autó a Markó utcában

Nagy lánggal égett egy személyautó szerdán Budapest V. kerületében, a Markó utcában.
A tűzoltóknak már sikerült eloltani a tüzet, amely két másik járműben is kárt okozott. Az autóban a tűz keletkezésekor egy ember volt, aki időben elhagyta a járművet, személyi sérülés nem történt – közölte a katasztrófavédelem.
A Magyar Nemzet szerint a tűz továbbterjedését megakadályozták, majd eloltották a lángokat. Sajtóinformációk szerint akkora füsttel égett az autó, hogy azt még Budáról is látni lehetett.
