Robbanás Miskolcon: egy ember a romok alatt ragadt

Robbanáshoz riasztották a miskolci tűzoltókat a reggeli órákban. Egy embert ki kellett szabadítaniuk a romok alól.

Robbanáshoz riasztották a tűzoltókat Miskolcon / Fotó: MW (illusztráció)

Robbanás történt a miskolci Csajkovszkij utcában, amely egy melléképületben történt az eset.

Robbanás Miskolcon

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzoltói és a helyi rendőrök egy embert szedtek ki a romok alól. A helyszínre a mentők megérkeztek, hogy ellássák a sérültet – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.

A detonáció miatt több közeli ingatlan is megrongálódott. Több sérültről, illetve a baleset okáról nem érkezett bejelentés.