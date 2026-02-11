Robbanás Miskolcon: egy ember a romok alatt ragadt

Robbanáshoz riasztották a miskolci tűzoltókat a reggeli órákban. Egy embert ki kellett szabadítaniuk a romok alól.
Robbanás történt a miskolci Csajkovszkij utcában, amely egy melléképületben történt az eset.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzoltói és a helyi rendőrök egy embert szedtek ki a romok alól. A helyszínre a mentők megérkeztek, hogy ellássák a sérültet – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.
A detonáció miatt több közeli ingatlan is megrongálódott. Több sérültről, illetve a baleset okáról nem érkezett bejelentés.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.