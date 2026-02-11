Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Robbanás Miskolcon: egy ember a romok alatt ragadt

robbanás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 10:40
katasztrófavédelelembaleset
Robbanás történt egy miskolci melléképületben, egy ember a romok alatt rekedt.

Robbanáshoz riasztották a miskolci tűzoltókat a reggeli órákban. Egy embert ki kellett szabadítaniuk a romok alól.

Robbanáshoz riasztották a tűzoltókat Miskolcon
Robbanáshoz riasztották a tűzoltókat Miskolcon / Fotó: MW (illusztráció)

Robbanás történt a miskolci Csajkovszkij utcában, amely egy melléképületben történt az eset.

Robbanás Miskolcon

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzoltói és a helyi rendőrök egy embert szedtek ki a romok alól. A helyszínre a mentők megérkeztek, hogy ellássák a sérültet – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.

A detonáció miatt több közeli ingatlan is megrongálódott. Több sérültről, illetve a baleset okáról nem érkezett bejelentés.

 

