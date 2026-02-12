„Az életüket kockáztatták” – Árvíz sodorta el a nőket, jó szamaritánusok húzták ki őket a halálból

Brazíliában sodort el két nőt az árvíz, és a kamerák rögzítették, ahogy két férfi megmenti az életüket.
A 44 éves Daniela Gonçalves Silva és a 23 éves Gabriela de Jesus Lima kedden egy üzlet előtt álltak Montes Clarosban. A környéken hirtelen felerősödött az esőzés, és az utcán lezúduló árvíz elsodorta őket.
Többen is az utcán tartózkodtak, amikor a két nő sodródni kezdett. Ekkor két férfi azonnal az áradó vízbe rohant, megragadták őket, majd kivonszolták mindkettőjüket a sodrásból - írja a TMZ.
Renato Aquino Rocha, az egyik hősies megmentő, később azt mondta, nem gondolt a veszélyre, csak az ösztöneire hallgatott. Gabriela akit később szennyezett víz lenyelése miatt kórházban kezeltek, így emlékezett vissza a történtekre:
Azt hittem, meghalok. Az életüket kockáztatták, és megmentettek minket.
