„Az életüket kockáztatták” – Árvíz sodorta el a nőket, jó szamaritánusok húzták ki őket a halálból

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 17:22
Az utcán álltak, amikor a hirtelen megáradó víz elsodorta őket. Két férfi az életét kockáztatva rohant az árvízbe, hogy megmentse őket.
Brazíliában sodort el két nőt az árvíz, és a kamerák rögzítették, ahogy két férfi megmenti az életüket.

Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A 44 éves Daniela Gonçalves Silva és a 23 éves Gabriela de Jesus Lima kedden egy üzlet előtt álltak Montes Clarosban. A környéken hirtelen felerősödött az esőzés, és az utcán lezúduló árvíz elsodorta őket.

Többen is az utcán tartózkodtak, amikor a két nő sodródni kezdett. Ekkor két férfi azonnal az áradó vízbe rohant, megragadták őket, majd kivonszolták mindkettőjüket a sodrásból - írja a TMZ.

Renato Aquino Rocha, az egyik hősies megmentő, később azt mondta, nem gondolt a veszélyre, csak az ösztöneire hallgatott. Gabriela akit később szennyezett víz lenyelése miatt kórházban kezeltek, így emlékezett vissza a történtekre:

Azt hittem, meghalok. Az életüket kockáztatták, és megmentettek minket.

Videón az árvíz hősei

 

