Angyalföldi gyilkosság : a gyászoló anya torokszorító nyilatkozatot adott a Borsnak

Mint arról a Bors beszámolt, az angyalföldi gyilkosság ügyében tartott ma tárgyalást a Fővárosi Törvényszék. A vád szerint T. Róbert Dániel bestiális kegyetlenséggel végzett a gyönyörű barátnőjével. A fiatal lány édesanyja megtörten nyilatkozott lapunknak a tárgyalás után.



Az angyalföldi gyilkosság áldozata, Petra / Fotó: Bors

Petrának azon a tragikus napon, 2023. július 13-án nem is kellett volna Budapesten tartózkodnia - kezdte az édesanya.

A vádlott aljas hazugsággal csalta fel a lányunkat Budapestre. A lányom velünk élt a vidéki otthonunkban, budapesti munkahelye volt és a munkáját nagyrészt otthonról, home office-ban végezte. Volt egy saját albérlete Budapesten, irodai munkavégzés esetén onnan járt dolgozni. Szeretném hangsúlyozni, hogy a lányom soha nem költözött oda T. Róbert albérletébe, nem volt az élettársa!

- hangsúlyozta Ibolya, nem titkolt indulattal.

"A drága gyermekünk utolsó alkalommal 2023. július 2-án érkezett haza hozzánk Tiszaújvárosra, Budapestről. A családunk nyaralni készült, 2023. július 14-én indultunk volna együtt, négyesben. A megelőző napokban, július 5-én T. Róbert még eljött meglátogatni a lányunkat. Úgy volt, hogy egy hétig marad, és 12-én, szerdai napon utazik vissza Budapestre egyedül. Július 10-én, hétfőn azonban váratlan fordulat történt. T. Róbert délután azt mondta a lányunknak, hogy az édesanyja bekerült a kórházba, mert infarktust kapott. Azt mondta, nagyon nagy a baj, válságos az állapota, és fel kell mennie Budapestre. Megkérte a lányunkat, hogy menjen vele, segítse őt ebben a nehéz lelki állapotában" – mesélte a gyászoló édesanya.

Róbert bocsánatot kért a családtól / Fotó: Bors

"Végül mi vittük őket Budapestre autóval. Amikor megálltunk a Szent János kórház előtt, T. Róbert azt kérte a lányomtól, hogy egyedül mehessen be az édesanyjához. Ezt mi tiszteletben tartottuk. Bement, majd körülbelül 10-15 percet töltött bent valahol, aztán kijött, és egy óriási sírást rendezve a lányom nyakába borulva azt mondta, nagyon szörnyű volt így látni az anyukáját. Válságos az állapota, mindenhonnan csövek lógnak ki belőle, eszméletlen, T. Róbert pedig nem is tudja, hogy mi lesz" – emlékezett vissza Ibolya.

Ezek után mi elvittük őket T. Róbert albérletéhez, és úgy váltunk el, hogy a lányom két nap múlva, azaz július 12-én hazautazik hozzánk. Ez alatt a 2 nap alatt a lányom is és mi is nagyon aggódtunk Róbert édesanyjának az állapotáért. Érdeklődéseinkre részletesen beszámolt arról, hogy még mindig nagyon rosszul van az édesanyja, elmondta, mit mondanak az orvosok, mikor fogják levenni a lélegeztetőgépről, mikor szállítják át a Kútvölgyi kórház kardiológiai osztályára, és ő ezalatt mind a két nap alatt eljátszotta azt, hogy bemegy látogatóba a kórházba

– részletezte Ibolya a gyilkosságot beismerő férfi hazugságait és hozzátette: utólag az is kiderült, hogy T. Róbert kaszinóban is járt ebben az időszakban