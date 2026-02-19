Angyalföldi gyilkosság tárgyalása: megérkezett a gyászoló család

Mint arról a Bors is beszámolt, 2023. július 13-án bestiális kegyetlenséggel megölte kedvesét a 35 éves T. Róbert Dániel, egy XIII. kerületi bérelt lakásban. A feltűnően gyönyörű Petrának esélye sem volt a támadás túlélésére. Az angyalföldi gyilkosság elkövetője a tette után elmenekült a helyszínről és napokig bujkált egy Római-parti, elhagyatott épületben.
A vizsgálatok szerint a férfi tettét beteges féltékenység váltotta ki. Petra szakítani szeretett volna vele a férfi birtoklási mániája miatt, Dániel pedig ebbe nem volt hajlandó beletörődni. A rendőrséget az áldozat édesanyja riasztotta, miután nem tudta a lányát elérni telefonon. Az egyenruhások kimentek a lakáshoz, majd a katasztrófavédelmet felkérték, hogy törjék be a bejáratot. Az ingatlanban rátaláltak Petra vérben ázó holttestére.
T. Róbert Dánielt kéz- és lábbilincsben kísérték a bv. műveleti osztályának emberei a bíróságra. A Bors egy pillanatra odalépett a vádlotthoz.
Dániel, megbánta a tettét?
– kérdeztük.
A férfi ránk nézett, bólintott, majd lesütötte a szemét.
Láthatóan már felfogta cselekedete következményét. A kísérői közölték, hogy nem adhat interjút. Mindezt a gyászoló család is láthatta. Petra édesanyja a gyilkos láttán sírásban tört ki. A szerettei próbálták megnyugtatni, egyelőre nem sok sikerrel. Megölelték, a hátát simogatták.
A rokonok nem kívántak bővebben nyilatkozni.
